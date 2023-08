„Regionale“ gibt Einblicke in ihre Projekte

Interessierte können sich bei den „Tagen der offenen Projekte“ über das Landesstrukturprogramm informieren.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Die „Tage der offenen Projekte“ ermöglichen auch in diesem Jahr allen Interessierten einen exklusiven Einblick in die Projekte der „Regionale“. Darüber kann man sich von den sichtbaren Ergebnissen des Landesstrukturprogramms überzeugen. Gleichzeitig zeigen sie die Fortschritte bei der Projektrealisierung und die gemeinsame Arbeit der „Regionale 2025 Agentur“ des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Oberbergischen Kreises und des Rhein-Sieg-Kreises sowie der Projektträger vor Ort.

Die „Tage der offenen Projekte“ finden vom 30. August bis 16. Oktober statt. In diesem Zeitraum haben Bürger die Gelegenheit, ausgewählte „Regionale“-Projekte zu besuchen und sich über die Zielsetzungen und den Sachstand der Vorhaben zu informieren. Das Format bietet allen Besuchern die Möglichkeit, mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

„Die ‚Regionale 2025‘ hinterlässt mit den Projekten konkrete Spuren im Bergischen RheinLand. Immer mehr Vorhaben sind bereits fertiggestellt oder befinden sich aktuell in der Umsetzung. Damit die Bürgerinnen und Bürger die vielfältige Projektlandschaft erfahren können, öffnen wir gemeinsam mit den drei Kreisen und den Projektträgern die Türen der Projekte vor Ort“, sagt Dr. Reimar Molitor, Geschäftsführer der „Regionale 2025 Agentur“:“ Denn am Ende realisiert die ‚Regionale’ die Vorhaben mit dem Ziel, die Lebensqualität der Menschen im Bergischen RheinLand zu verbessern“.

Dabei präsentieren sich die Projekte und ihre Macher ganz unterschiedlich, aber überwiegend am Wochenende, damit möglichst viele Menschen das Angebot wahrnehmen und sich informieren können. Auf eigens organisierten Veranstaltungen oder im Rahmen größerer Events wie dem Bergischen Landschaftstag in Nümbrecht am 4. September, dem Tag des offenen Denkmals am 10. September oder im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September sind die „Regionale“ und ihre Projekte vertreten.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, bestehend aus Führungen, Infoständen, Fahrradtouren und Aktionen. Zahlreiche Projekte öffnen ihre Türen und laden Gäste ein, hinter die Kulissen zu schauen, Fragen zu stellen und sich mit den Akteuren auszutauschen. Den Anfang macht am 30. August das Projekt „bergische Rohstoffschmiede – Hub für zirkuläre Wertschöpfung“ mit dem Vortrag „Zukunft Kreislaufwirtschaft“ und einer Geländeführung. Außerdem wird zum Beispiel das Zanders-Gelände in Bergisch Gladbach geöffnet, es gibt Führungen und Vorträge zum Projekt in Stadt Blankenberg, und zum Herbstfest in Windeck präsentieren sich die „Regionale“-Projekte der Kommune vor dem Dorfzentrum Leuscheider Land. Den Abschluss bildet das „Zukunfts-Forum“ im B7-Campus in Windeck am 16. Oktober unter anderem mit einem Workshop zum Thema Ökobilanzen. Eine Übersicht über alle offenen Projekte, deren Programm und die Öffnungszeiten bietet der Veranstaltungskalender auf der Website der „Regionale 2025 Agentur“:

www.regionale2025.de/kalender

Hintergrund

Die „Regionale 2025“ ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Der Projektraum Bergisches RheinLand umfasst 28 Kommunen im Rheinisch-Bergischen, im Oberbergischen und im östlichen Rhein-Sieg-Kreis. Zu den Aufgaben der „Regionale 2025“ gehören die Qualifizierung von Konzepten und Projekten, die Beratung der einzelnen Projektträger und die Kommunikation des Strukturprogramms. Thematisch werden Projekte entlang der Handlungsfelder „Fluss- und Talsperrenlandschaft“, „Ressourcenlandschaft“, „Wohnen und Leben“, „Arbeit und Innovation“, „Gesundheit“ sowie „Mobilität“ qualifiziert. Um in den zentralen Kernthemen „Ressourcen“ und „Konversion/Transformation“ weitere Projekte zu initiieren, werden aktuell drei sogenannte „Aktivierungs- und Transferprozesse“ durchgeführt: „Alles Ressource! Ressourcenlandschaft im Bergischen RheinLand“, „Weiter geht’s! Bestände weiterdenken, entwickeln und nutzen im Bergischen RheinLand“ und „Das Gute Leben selbst gemacht! Knotenpunkte des öffentlichen Lebens im Bergischen RheinLand“.