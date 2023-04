Referent winkt bei Jogginghosen ab

Podiumsdiskussion zum Thema Schule.

Am Ende einer Schullaufbahn müssen die Schüler Spaß am Lernen und das Wissen haben, wie man lernt – und Selbstwirksamkeit erfahren haben. Diese drei Ziele gibt Bob Blume als Messlatte für deutsche Schulen. Derzeit, findet er, sei das nicht so. Bob Blume ist Oberstudienrat an einem Gymnasium in Baden-Württemberg, unterrichtet Deutsch, Englisch und Geschichte, ist Blogger und Autor des Buches „Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse“. Im Rahmen des „Zukunftsfestivals“ war Blume zu Gast in Wermelskirchen.

Rund 40 Besucher beteiligen sich an der Diskussion

Vor rund 40 Besuchern führte Blume ein Podiumsgespräch mit dem Wermelskirchener Bildungsjournalisten Armin Himmelrath. In der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik wurde schnell klar: Bob Blume stellt Thesen auf, die im Kern ein Auf-Null-Setzen und einen Neustart des Schulsystems fordern. Als streitbar erwiesen sich genauso die Zuhörer, die ausdrücklich zum Diskutieren aufgefordert waren.

„Momentan wird von Lehrern unheimlich viel verlangt – Mut gehört leider nicht dazu“, konstatierte Blume und sagte, dass Veränderungen zeitliche Kapazitäten und Freiräume erforderten. Bob Blume erkennt ein weiteres Problem, dass aus seiner Sicht eine Veränderung des Schulsystems erschwert: „In den Strukturen steht nicht jemand absichtlich auf der Bremse, da sitzen keine bösen Leute. Aber es wird nicht mit der Basis gesprochen. Es gibt einen unglaublichen Wust an Verantwortlichkeiten und keine Rücksprachen.“ Er bedauere: „Es fehlt der gesamtgesellschaftliche Druck zur Veränderung des Schulsystems.“

Das Bild der in seinen Augen nötigen Veränderung skizzierte Bob Blume grundsätzlich: „Wenn der Anspruch sein soll, dass Schüler von allem ein bisschen lernen, dann gibt es immer Leute, die nichts mitkriegen. Statt alles lehren zu wollen, sollten wir uns radikal auf das Lernen konzentrieren – in jedem Fach exemplarisch in die Tiefe gehen. Denn: Wer Lernen lieben gelernt hat, wird alles hinkriegen.“

Ein bemerkenswertes Ergebnis erhielt Armin Himmelrath auf die Frage an das Publikum „Wer unterrichtet?“. Zehn Arme reckten sich in die Höhe, ein Viertel der Besucher sind Lehrer. „Und wer macht Schulpolitik?“ Niemand meldete sich, was Himmelrath angesichts der im Publikum sitzenden Marion Lück dazu veranlasste, festzustellen: „Nicht mal die Bürgermeisterin meldet sich, das ist bedenklich.“

Referent bekommt auch Gegenwind

Eine Mutter hielt Blume entgegen: „Ich kenne viele positive Beispiele an den Schulen in Wermelskirchen. Es tut sich was.“

Und eine Lehrerin warf Blume von ihrem Sitzplatz aus einen „anekdotenhaften Monolog“ vor. Sie konstatierte: „Es gibt viele mutige Lehrer, aber es fehlt an Kapazitäten.“ Eine Sekundarschülerin war mit ihrer Mutter zum „Zukunftsfestival“-Podiumsgespräch gekommen und sprach Bob Blume auf das „Jogginghosen-Verbot“ in ihrer Schule an. „Ich kann die Schule verstehen. Aber die Frage, was angemessene Kleidung ist, ist schwierig zu beantworten. Wir haben größere Probleme“, sagte Blume und erntete dafür Applaus. -sng-