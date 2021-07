Realschule: Schulleitung zählt die Tage

Schließung

Schulleiterin Birgit Sköries und Konrektor Frank Schulte vor dem Schulgebäude, das zum Schuljahresende geschlossen wird, weil es die Schule und Schulform dann nicht mehr gibt.

Leiterin Birgit Sköries und Frank Schulte führen durch die letzte Zeit an der Rot-Kreuz-Straße.

Von Stephan Singer

Wer eine berufliche Karriere als Lehrer einschlägt, kann das ambitionierte Ziel einer Schulleitung haben. Dass diese Laufbahn einen damit konfrontiert, eine komplette Schule „abwickeln“ zu müssen, ist weniger alltäglich.

Auch Birgit Sköries, Schulleiterin der Städtischen Realschule, und Frank Schulte, der die Aufgaben des Konrektors inne hat, rechneten beim Start ins Berufsleben nicht mit einer solchen Situation. Das Pädagogen-Duo führt jetzt aber zusammen mit sieben Lehrern die auslaufende Schulform an der Rot-Kreuz-Straße in das letzte Halbjahr ihres Bestehens. Bis zu den Sommerferien wollen die aktuell noch 52 Schülerinnen und Schüler ihren Realschulabschluss machen.

Team berichtet von „sehr guter Stimmungslage“

Birgit Sköries und Frank Schulte berichten von einer „sehr guten Stimmungslage“. Missmut, Bedauern oder gar Trauer seien inzwischen dem optimistischen, zuversichtlichen Blick in die Zukunft gewichen: „Wir können uns total gut um die Schüler kümmern, weil wir keine administrativen, zeitraubenden Verpflichtungen wie Schulstruktur-Gespräche oder ähnliches haben. Das tut allen gut.“ Außerdem hätten alle Beteiligten mehr Zeit genug gehabt, sich auf die politisch gewollte Sachlage einzustellen, meint die Schulleiterin.

„Nach dem Schließungsbeschluss vor sechs Jahren folgte eine Art ‚Trauer-Jahr‘. Jetzt läuft es in ruhig.“ Der Kontakt zur Stadtverwaltung sei rege und hervorragend: „Wir werden nicht als Rest-Schule behandelt, um die sich niemand mehr bemühen muss.“ Birgit Sköries hat nach dem Ende der Realschule ein halbes „Sabbath-Jahr“ genehmigt bekommen: „Für mich geht es am 1. Februar 2020 weiter. Für mich ist nicht wichtig, wohin es geht. Hauptsache es steht ‚Schule‘ drüber.“

Als Beamtin gäbe es glücklicherweise keine Existenzsorgen. Den sieben Lehrern im Kollegium ginge es ähnlich. „Manche nehmen eine Auszeit, andere gehen in Pension“, berichtet Frank Schulte. Die Bezirksregierung teile den Lehrkräften in NRW standardmäßig im März oder April mit, wo sie im kommenden Schuljahr eingesetzt werden – das ist im Fall „Realschule Wermelskirchen“ genauso. Natürlich hätten manche Lehrer entsprechende Anträge gestellt oder Wünsche geäußert.

„Sie leben mit uns.“ Brigitte Sköries, Schulleiterin über die Realschüler

Der von Teilen der Elternschaft befürchtete Mangel an Fachlehrern habe sich nicht eingestellt – teils seien Stellen sogar doppelt besetzt.

Aber: Die Realschullehrer unterrichten auch an der Sekundarschule – sind „teil-abgeordnet“, um die notwendige Zahl an Unterrichtsstunden für ihre Stelle zu erreichen. Räumlich befinden sich die fünf fünften Klassen der Sekundarschule im Gebäude an der Rot-Kreuz-Straße. „Das funktioniert, wir h

TERMINE Während die Prüfungen fast alle im Mai stattfinden, feiern die Realschüler am 15. Juni dann richtig Abschluss. An diesem Tagi heißt es „Die Realschule sagt Wermelskirchen Tschüss“. Zu diesem Fest wird die Schulleitung noch einmal gesondert einladen. Gäste sind dann auch ehemalige Lehrer und Schüler. Die Absolventen sammeln derzeit noch für ihren Abschluss, auch für die interne Abschlussfeier, die eine große Party werden soll.

elfen uns gegenseitig“, stellt Birgit Sköries fest. Deshalb ertönt der Schulgong nicht mehr, denn ein 45-Minuten- (Realschule) und ein 60-Minuten-Rhythmus (Sekundarschule) laufen unter einem Dach. Sköries und Schulte loben die Schüler: „Sie leben mit uns.“ Bedauern über das Ende der Realschule käme ab und zu bei Schülern auf, wenn es um deren jüngere Geschwister ginge.

Schüler absolvierten zur Hälfte mit Qualifikation

Über mangelnden Erfolg ihrer Schützlinge kann sich die Schulleiterin nicht beschweren. Die bisherigen Realschuljahrgänge hätten ihre Abschlüsse immer zu mindestens 50 Prozent mit Qualifikation für das Gymnasium „prima“ absolviert. Dieser gute „Schnitt“ solle am Schuljahresende nicht getrübt werden.