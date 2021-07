Realschule: Eltern-Antrag scheitert

Bildung

+ © Jürgen Moll Die Eltern machen sich für den Erhalt der Realschule stark – für die Stadt ist die Lage klar: Es gebe einen Ratsbeschluss, dass die Schule ausläuft. © Jürgen Moll

Die Politik sollte sich mit der Wiederaufnahme des Betriebs der Realschule beschäftigt. 1300 Unterschriften wurden dafür gesammelt.

Von Sebastian Radermacher

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Die Elternschaft der Realschule setzt sich erneut dafür ein, dass diese Schule in Wermelskirchen eine Zukunft hat. Die Schulpflegschaft fordert in einem sogenannten Einwohnerantrag an die Stadtverwaltung, dass sich die Politik mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs auseinandersetzen soll. „Die Elternschaft der Realschule sowie mittlerweile über 1300 Bürger der Stadt Wermelskirchen wünschen, dass der Rat sich nochmals mit der Schullandschaft in Wermelskirchen beschäftigt“, schreibt Petra Sorge-Booms, Vorsitzende der Schulpflegschaft.

Ein Einwohnerantrag ist ein Instrument der direkten Demokratie. Mit ihm können Bürger den Stadtrat verpflichten, sich mit einer bestimmten Angelegenheit in einer öffentlichen Sitzung zu befassen. Das versucht jetzt auch die Schulpflegschaft. Sie hatte bereits vor einem Jahr Unterschriften gesammelt, um ein Bürgerbegehren zu starten. Die Listen waren aber in der Fragestellung fehlerhaft.

Es gibt einen gültigen Ratsbeschluss, dass die Realschule ausläuft und keine Schüler mehr aufnehmen darf. Inzwischen plant die Stadtverwaltung, auf dem Gelände an der Rot-Kreuz-Straße nach dem Auslaufen der Realschule einen Neubau für die Sekundarschule zu errichten.

Dass sich die Politik jetzt noch einmal mit der Fortführung der Realschule befassen wird, gilt als ausgeschlossen, zumal die Stadtverwaltung den aktuellen Einwohnerantrag ablehnt – er sei aus mehreren Gründen nicht zulässig, stellt das Haupt- und Personalamt klar. Zum einen hätte der Antrag laut Gemeindeordnung von mindestens 1767 Wermelskirchenern unterschrieben werden müssen – „über 1300“ würden nicht ausreichen. Außerdem habe eine stichprobenweise Überprüfung der Unterschriftenliste ergeben, „dass etwa zehn Prozent der Unterschriften nicht zulässig sind, weil es sich entweder um auswärtige Personen handelt oder sowohl Name als auch Unterschrift unleserlich sind“.

Das Begehren sei nicht eindeutig und daher unzulässig

Das Ziel des Begehrens müsse zudem eindeutig erkennbar sein – das sei hier nicht der Fall. Auf der Unterschriftenliste werde etwa gefragt, ob die Realschule fürs kommende Schuljahr wieder Kinder aufnehmen soll, im weiteren Text heiße es dann, dass man die Schulform wieder aufleben lassen möchte oder zumindest das Gespräch über die Schullandschaft aufgenommen werden soll. „Damit ist das Begehren nicht eindeutig, sondern es werden Alternativen genannt“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Da bereits die Zulässigkeit des Einwohnerantrages nicht gegeben sei, erübrige sich eine Prüfung, ob der Antrag begründet sei.

SEKUNDARSCHULE GESCHICHTE Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19. März 2012 die Verwaltung beauftragt, alle vorbereitenden Arbeiten zur Einführung der Sekundarschule Wermelskirchen abzuwickeln. Am 25.11.2013 hat der Rat beschlossen nach Gründung der Sekundarschule an der Städtischen Hauptschule Wermelskirchen und an der Städtischen Realschule Wermelskirchen keine Eingangsklassen mehr zu bilden und diese auslaufend aufzulösen.

Die Elternschaft ist der Meinung, „dass verantwortungsvolle (Schul-) Politik sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass Entscheidungen auch hinterfragt und korrigiert werden dürfen. Dies ist unseres Erachtens erforderlich, da die vorliegenden Schülerzahlen belegen, dass die Schullandschaft in Wermelskirchen nicht den Bedarf abdeckt.“ Man hoffe, dass die Stimmen von mehr als 1300 Bürgern genug Gewicht und Bedeutung hätten, dass der Stadtrat „sich zumindest einmal bewusst mit dem Thema der ,fehlenden Mitte' und der Frage auseinandersetzt, warum die Sekundarschule offensichtlich nicht angenommen wird“, schreibt die Schulpflegschaftsvorsitzende. Einzelheiten zur Kritik an der Sekundarschule nennt sie in dem Antrag nicht.

Laut Stadtverwaltung hat die Realschule in Wermelskirchen keine Zukunft. „Nach Aussage der Bezirksregierung Köln ist die Wiederaufnahme des Schulbetriebs einer Schule, deren Auflösung beschlossen wurde und die über mehrere Schuljahrgänge nicht mehr verfügt, nicht möglich.“ Denkbar wäre nur die Neugründung einer Schule, dazu bedarf es eines Gründungsbeschlusses und vieler weiterer formaler Erfordernisse. Eine Realschul-Neugründung wäre zum Schuljahr 2017/18 unmöglich, da die Anmeldungen bereits erfolgt seien, teilt die Verwaltung mit.

Der Stadtrat soll am 15. Mai offiziell bestätigen, dass der Einwohnerantrag nicht zulässig ist.