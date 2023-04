Ratsmitglieder fordern Transparenz

Bürgermeisterin Marion Lück steht in der Kritik.

Zur angespannten Stimmung im Rathaus gehen die Meinungen auseinander.

Wermelskirchen. Muss die Politik reagieren, wenn ein Schreiben an die Öffentlichkeit gerät, in dem der Bürgermeisterin ein „unkooperativer und autokratischer Führungsstil vorgeworfen wird? Die Ratsmitglieder sind sich in dieser Frage offenbar nicht einig.

Wie berichtet, hatte der städtische Personalrat entsprechend reagiert, nachdem die Bürgermeisterin gegenüber dem Personalrat angekündigt hatte, die Dienstvereinbarung kündigen zu wollen, nach der bei anstehenden Beförderungen die nächste Gehaltsstufe schon vorgezogen gewährt werden kann. Das wäre mit einer Frist bis 30. September möglich. Der Zorn des Personalrats richtet sich auch darauf, dass das Rathaus diese noch gültige Regelung aber bereits ausgesetzt hat.

Stefan Leßenich, Stadtverbandsvorsitzender der CDU, möchte sich zu der Sache nicht weiter äußern. „Einzig wundert es mich, wie das interne Schreiben des Personalrats an die Öffentlichkeit geraten ist. Ich wünsche mir, dass sich Personalrat und Bürgermeisterin einigen.“

Jochen Bilstein (SPD) und Henning Rehse (Freie Wähler) kündigen an, sich nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub mit Marion Lück selbst darüber unterhalten zu wollen.

Oliver Platt (BüFo) findet, dass „es sich um Interna“ handele und es „völlig normal „ sei, dass Personalrat und Unternehmensführung „scharf miteinander kommunizieren“.

Auf „interne Regelungen“ bezieht sich auch die Stadt. So sagt Personalamtschef Stefan Houbertz, der in Absprache mit der sich im Urlaub befindlichen Marion Lück antworte: „Bei dem Schreiben des Personalrates handelt es sich um ein internes Schreiben. Dass es geleakt wurde, können wir leider nicht ändern, aber alle weiteren klärenden Gespräche finden intern und nicht in der Öffentlichkeit statt.“

Die Kündigungsabsicht sei dem Personalrat bereits im Jahr 2022 mitgeteilt worden, heißt es. Auch der Textentwurf zur Mitarbeiterinformation sei dem Personalrat „rechtzeitig vor der Veröffentlichung im Intranet“ zugeleitet worden.

Stadt: „Hohe Fluktuation wegen geänderten Arbeitsverhaltens“

Stefan Rabe, stellvertretender Personalratsvorsitzender, sagt auf Nachfrage, dass der Personalrat ohne Genehmigung der Bürgermeisterin keine Auskunft geben dürfe. Im städtischen Antwortschreiben wird er indes zitiert: Das entsprechende Schreiben sei nicht vom Personalrat ins Netz gestellt worden. Alles andere, schreibt Stefan Houbertz weiter, werde intern geregelt. Und: „Selbstverständlich steht es dem Personalrat frei, jederzeit einen Initiativantrag nach dem Landespersonalvertretungsgesetz zu stellen, um eine entsprechende Neuregelung vorzuschlagen.“ Aber wie ist generell die Stimmung im Rathaus zu bewerten? Das sehen nicht alle Ratsmitglieder so nüchtern wie Oliver Platt. „Wir hatten ja vor einiger Zeit einen Antrag zum Thema Personal und Fachkräftemangel im Rathaus gestellt“, sagt Marco Frommenkord, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Nachdem immer mehr Interna über eine gestörte Stimmung im Rathaus bekannt werden, muss man sich natürlich fragen, ob dieser Fachkräftemangel nicht hausgemacht ist.“

Tatsächlich hatten in den vergangenen Monaten auch einige altgediente Mitarbeitende des Rathauses dieses aus unbekannten Gründen verlassen. „Der Fachkräftemangel trifft auch die Stadtverwaltung, und nicht nur hier werden händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht“.

Auch die hohe Fluktuation sei zu großen Teilen auf ein geändertes Arbeitsverhalten beziehungsweise eine geänderte Einstellung der jüngeren Generation zurückzuführenden, die keine langfristige Bindung an einen einzelnen Arbeitgeber mehr anstrebe, heißt es aus der Verwaltung dazu.

Für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten, die im April 2022, wenige Wochen nach ihrer Einstellung, das Haus wieder verlassen hatte, würden „aktuell die Bewerbungsrunden laufen“. Frommenkord sieht nach den Vorkommnissen die Politik in der Pflicht. „Auch die Stadt muss als Arbeitgeber attraktiv bleiben – und dazu gehört auch, den Mitarbeitern zustehende Tariferhöhungen nicht einfach zu streichen“, sagt er. „Wir möchten, dass der Personalrat an einer Ratssitzung teilnimmt und sich öffentlich zu den Vorwürfen äußert. Auch interne Probleme müssen aus unserer Sicht geregelt sein.“

„Mehr Transparenz von der Stadtspitze“ erwartet auch Ratsmitglied Andreas Willinghöfer (Grüne). „Die habe ich schon vermisst, als die Bürgermeisterin dem Ersten Beigeordneten Stefan Görnert mehrere Ämter entzogen wurden. Wichtige soziale Themen sind für mich seitdem eher in den Hintergrund gerückt. Zudem ist es aus meiner Sicht für den Stadtrat schwer, seiner Aufgabe nachzukommen, die es auch sein muss, die Verwaltung zu kontrollieren. Der Vertrauensbonus ist für mich erschöpft.

Vereinbarung

Nach der noch geltenden Dienstvereinbarung können sowohl die Mitarbeitenden als auch Führungskräfte einen Antrag auf einen vorgezogenen Stufenaufstieg stellen. Eine Kommission aus Verwaltung und Personalrat berät über die Anträge und gibt eine Entscheidungsempfehlung an die Bürgermeisterin.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Es rumort im Rathaus

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Es rumort im Rathaus. Und das nicht erst seit gestern. Immer häufiger dringt nach außen, dass die Stimmung gespannt ist und Eiszeit zwischen vielen Mitarbeitenden und der Stadtspitze herrscht. In dem Schreiben, das zwar offenbar nicht der Personalrat selbst an die Öffentlichkeit gegeben hat, das aber trotzdem nun öffentlich ist, wirft der Personalratsvorstand Marion Lück einen „unkooperativen und autokratischen Führungsstil“ vor.

Das ist sicher kein Duktus, der – wie es Oliver Platt vom BüFo formuliert – „völlig normal“ zwischen Betriebsrat und Führungsetage ist. Aber schon vorher hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Etwa zwischen Marion Lück und ihrem Ersten Beigeordneten Stefan Görnert.

So sehr man bei der Verwaltung auch versucht, das Mäntelchen des Schweigens über die Unstimmigkeiten zu legen: Sie dringen nach außen. Und das sollte Anlass genug sein, mehr Transparenz walten zu lassen.