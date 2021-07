Rathaus soll bald unverhüllt sein

Sanierung der Fassade

Nach zwölf Jahren könnte die Sanierung der Fassade bis Juli endlich abgeschlossen werden. Erste Gerüste kämen im Mai weg.

Von Karsten Mittelstädt

Michaela Böllstorf, Leiterin des Hochbauamtes, möchte sich lieber nicht auf ein Datum festlegen. Das ist im Zusammenhang mit der Radhausfassade zu oft schief gegangen. Sie ist sich aber sicher: „Vermutlich noch im Mai werden die ersten Gerüste abgebaut,“ Dann wird man das Wermelskirchener Rathaus nach zwölf Jahren wieder unverhüllt sehen – zumindest in Teilen. Denn die Sanierung wird sich noch mindestens bis Juli hinziehen.

„Zunächst werden im 1. und 2. Bauabschnitt die Gerüste entfernt“, sagt Böllstorf. Natürlich erst, wenn dort alle Aluminiumpaneele montiert sind. Das ist zuerst im Bereich des Haupteinganges an der Seite zum früheren Polizeigebäude der Fall. Anschließend werden die Gerüste am Brückenweg entfernt. Zuletzt wird der Bereich der Bürgerhäuser saniert sein. Böllstorf erklärt, wie schwierig die Fassadenerneuerung ist und warum sich keine sichere Prognose zum Fertigstellungstermin abgeben lässt. Nach der Sanierung der Fassade werden die Maße aufgenommen. „Die Bautoleranzen sind zum Teil sehr hoch“, sagt die Hochbauamtsleiterin. Damit keine größeren Spalten zwischen den Alu-Blechteilen entstehen, können einzelne Panele erst produziert werden, wenn die Maße feststehen. Das dauert. „Wir kaufen ja hier keine fertige Wurst“, sagt sie. „Wäre die Sanierung einfach, wäre sie längst abgeschlossen.“

Die Sanierung der Rathausfassade ist eine der kompliziertesten und längsten in der neueren Stadtgeschichte. Sie begann am 15. Juli 2005. Wer jünger ist als zwölf Jahre oder erst danach nach Wermelskirchen gezogen ist, kennt das Rathaus nur verhüllt. An diesem Sommertag wurden die Gäste des Stadtcafés gebeten, aus Sicherheitsgründen die Stühle der Außengastronomie zu verlassen. Es war aufgefallen, dass einige der 100 Kilogramm schweren Marmorplatten nicht mehr sicher befestigt waren. Aus Sicherheitsgründen wurden das Rathaus zum Teil eingerüstet und mit Netzen verhängt, die herabstürzende Fassadenteile auffangen sollten. Die Platten aus ukrainischem Marmor waren beim erst 1983 fertiggestellten Neubau keine gute Wahl gewesen. Schon vorher gab es Ärger, weil die Platten verschmutzten waren und 2000 aufwendig mit Micro-Granulat gereinigt werden mussten.

Es wurde immer komplizierter und teurer

HISTORIE PROGNOSE Letztlich behielt der frühere Leiter des Hochbauamtes Achim von Voller recht. Er hatte schon vor Beginn der Sanierung prognostiziert, dass es bis 2017 dauern könne, bevor die Wermelskirchener ihr Rathaus wieder sehen können.

Anfangs ging man noch davon aus, dass die Sanierung 2007 beendet werden könnte. Doch nach und nach wurde das tatsächliche Ausmaß der Schäden klar. Die Stadt gab mehrere Gutachten in Auftrag, wie die etwa 1000 unsicher montierten Platten sicher befestigt werden könnten. 2008 wurde noch an eine Teilsanierung gedacht. Doch im Herbst 2009 wurde das Rathaus energetisch untersucht. Ergebnis: Eine neue Heizungsanlage wäre fällig oder das Rathaus müsste eine effektive Wärmedämmung bekommen. Nach Untersuchungen, einem Architektenwettbewerb und vielen politischen Diskussionen wurde 2013 der Beschluss gefasst, die Fassade komplett zu sanieren. Damals wurden Kosten von 2,25 Millionen Euro erwartet. Heute liegen sie bei rund 3,6 Millionen Euro.

Im September 2014 begann die Fassadensanierung, als Fertigstellungstermin war März 2015 geplant. Zunächst wurden die Marmorplatten abgenommen, etwa 100 wurden verkauft und der Erlös für soziale Zwecke eingesetzt. Erst als die Platten entfernt waren, wurde das wahre Ausmaß der Schäden deutlich. Bei den Betonarbeiten war gepfuscht worden. Die Statik war zwar in Ordnung, es mussten aber zunächst über 20000 Kiesnester in der Fassade aufgehämmert und neu verfüllt werden. In den Rathausbüros war es monatelang dunkel und durch die Presslufhämmer waren Gespräche kaum möglich. Die unerwarteten Schäden hatten zur Folge, dass der Fassadenbauer erst neun Monate später beginnen konnte. Der Fertigstellungstermin wurde auf August 2016 verschoben. Auch das reichte nicht. Der Fassadenbauer hielt den Vertrag zwar ein, hatte durch die Verzögerung Mitarbeiter aber auf anderen Baustellen eingesetzt.

Im Oktober 2016 war die Betonsanierung weitgehend abgeschlossen, es waren aber zeitweise nicht genügend Alu-Bleche auf der Baustelle. Im Dezember 2016 wurde der Fertigstellungstermin dann auf Juli dieses Jahres festgelegt.