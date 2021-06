Rathaus: Jetzt sprechen die Architekten

Sanierung

Die Architekten hoffen, dass das Gerüst am Rathaus dieses Jahr noch verschwindet.

Willi Brochheuser und Wolf Lüttinger erklären, dass Fehler in der Vergangenheit passierten.

In Sachen Rathausfassade melden sich jetzt die zuständigen Architekten zu Wort. Willi Brochheuser und Wolf Lüttinger möchten die Aussage der Rathausmitarbeiterin, die Architekten hätten „sich verrechnet“ nicht stehenlassen. „Diese Behauptung ist schlichtweg falsch“, betont Willi Brochheuser. Ebenso die Aussage, der Rohbau weiche bezüglich der Maße von ursprünglichen Berechnungen ab, sei nicht zutreffend.

Vor vier Jahren bekam das Remscheider Unternehmen Brochheuser-Lüttinger-Architekten den Zuschlag als Planer für die Wermelskirchener Rathausfassade. Am Anfang standen Vermessungen. Zusammen mit einem Vermessungsingenieur sei das zügig geschehen. Es folgte eine europaweite Ausschreibung nach einem Fassadenbauer. Dessen Aufgaben sollten unter anderem Abbrucharbeiten, ein ernuetes Aufmaß mit Montagezeichnungen und später die Montage der neuen Platten sein.

Arbeiten an der Innenhof-Fassade verliefen reibungslos

„An der Innenhofseite ging alles reibungslos“, erinnert sich Willi Brochheuser. Rechts neben dem Haupteingang stellten die Arbeiter dann allerdings erhebliche Schäden am Rohbau fest. „Wir haben daraufhin der Verwaltung empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen“, berichtet Wolf Lüttinger. Der Experte hatte schlechte Nachrichten: Die Betonschäden waren so groß, dass die Tragfähigkeit einiger Gebäudeteile nicht sicher gestellt

Willi Brochheuser (l.) und Wolf Lüttinger erklären die Pläne fürs Rathaus. Sie begleiten das Verfahren seit vier Jahren. Die entscheidenden Fehler, das betonen die Experten, seien in der Bauphase des Rathauses passiert.

werden konnte. Es folgte eine erneute Ausschreibung; gesucht wurde eine Betonsanierungsfirma. Brochheuser: „Das ist das übliche Prozedere bei Großprojekten einer Verwaltung. Und so eine Ausschreibung dauert mindestens ein halbes Jahr.“ In dieser Zeit ruhten die Arbeiten an der Telegrafenstraße vollständig – nachdem freilich die bereits angebrachten Fassadenteile wieder demontiert werden mussten.

Das Problem: Nachdem die Bausanierungsfirma gefunden und die Schäden Ende 2016 endlich behoben waren, waren die ursprünglich festgesetzten Fristen für die Fassadenbaufirma abgelaufen. „Wir haben zwar einen neuen Bauzeitplan erstellt“, erläutert Willi Brochheuser. „Aber das Unternehmen ist nach Ablauf einer Frist nicht mehr gesetzlich verpflichtet, diese Pflichten einzuhalten.“

Die Firma musste wegen der unvorhergesehenen Betonsanierung die Arbeiten an der Fassade fast ein Jahr später in Angriff nehmen als vereinbart und hat daher andere Aufträge angenommen. Deshalb standen nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung. Dennoch habe der Fassadenbauer zugesichert, Anfang August die Arbeiten – mit zunächst drei Mitarbeitern auf der Wermelskirchener Baustelle – wieder aufzunehmen. Lüttinger und Brochheuser waren überzeugt, in einem Jahr die Baustelle abbauen zu können, als sie den Auftrag bekamen. „Es ist für uns auch sehr unglücklich, dass das Ganze sich jetzt schon Jahre hinstreckt.“ Brochheusers vorsichtige Prognose: „Wir hoffen, dass die Fassade noch dieses Jahr fertig wird.“

Fehler seien nach Meinung der Remscheider Architekten vor allem in der Vergangenheit gemacht worden: „Es ist unvorstellbar, wie es einer Stadtverwaltung in den 1970er Jahren passieren konnte, auf einen solch schlechten Rohbau die Marmorfassade aufzubauen“, sagt Wolf Lüttinger. Denn: Die Betonschäden waren nachweislich schon bei Errichtung des Rathauses aufgetreten.

„Wir möchten klarstellen, dass die Absprachen zwischen uns und der Stadtverwaltung klar sind“, betont Wolf Lüttinger. „Es hat zu keinem Zeitpunkt falsche Berechnungen von unserer Seite gegeben. Wir begleiten das Projekt Rathausfassade sehr gewissenhaft und sind mindestens zweimal wöchentlich persönlich vor Ort.“

Seit gut zwölf Jahren ist das Wermelskirchener Rathaus bereits eingerüstet. Während der aktuellen Arbeiten stellte sich heraus, dass beim Bau des Rathauses Ende der 1970-er Jahre gepfuscht worden war. Zumindest wurde seinerzeit nicht sorgfältig beim Betonieren gearbeitet.