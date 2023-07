Rathaus-Container sind eingerüstet

Die Fassade ähnelt der am Rathaus.

Wermelskirchen. Die Arbeiten, die derzeit am Rathaus durchgeführt werden, hatten einige Mutmaßungen ausgelöst.

Stimmt schon wieder etwas mit der Fassade nicht? Wird erneut für Jahre das Bürgerzentrum eingerüstet? Und dauert das schon wieder so lange wie letztes Mal? Nein, wird es wohl nicht. Die unlängst auf dem Parkplatz am Rathaus gestapelten Metall-Fassadenteile haben laut Info der Stadt offenbar einen anderen Sinn.

Sie verkleiden inzwischen die Umzäunung des Mülltonnen-Stellplatzes am Rathaus auf der zum Parkplatz gelegenen Seite und sorgen so für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild. Zuvor standen die Mülltonnen sowie Container gut sichtbar vor dem Rathaus-Gebäude und boten Passanten einen eher wenig gastfreundlichen Anblick. Die Müllgefäße, in denen der Abfall aus der Stadtverwaltung gesammelt wird, befinden sich außerdem nunmehr hinter einem verschließbaren Tor.