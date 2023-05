Rat stimmt Zuschuss für WiW zu

Für 2023 erhält der Verein für Stadtmarketing 80.000 Euro für anstehende Aktivitäten.

Von Anja Carolina Siebel

Die Ortspolitiker stimmten am Montagabend im Stadtrat für eine Aufstockung der Bezuschussung des Stadtmarketingvereins WiW. Wie berichtet, hatte es dazu in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Der Tagesordnungspunkt war deshalb bewusst in die Ratssitzung verschoben worden.

Einen Anstoß zur Einigung gab in der Stadtratssitzung wohl die Idee des CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Schneider. Schneider schlug vor, den gemeinsamen Antrag von CDU, Bürgerforum (Büfo) und Freien Wählern etwas abzuändern. Wie berichtet, wollten die drei Fraktionen erreichen, dass der jährliche Zuschuss von der Stadt an WiW in Höhe von 60 000 Euro beibehalten und um weitere 20 000 Euro auf insgesamt 80 000 Euro erhöht werden soll. „Sinnvoll wäre, dem Zuschuss jetzt für das Jahr 2023 zuzustimmen und im kommenden Jahr dann noch mal für den haushalt darüber zu verhandeln“, sagte Schneider. Dem konnten die Ratsmitglieder zustimmen.

Hilfreich dazu war auch die Versicherung der Verwaltung, dass die 20 000 Euro gedeckelt werden könnten. Wie der Technische Beigeordnete Christian Pohl mitteilte, könnte die Summe aus einem Wirtschaftsförderungstopf stammen, der für das Jahr nicht benötigt würde.

Freie Wähler wollen „deutliches Zeichen“ setzen

André Frowein, Vorsitzender des Stadtmarketings WiW, zeigt sich auf WGA-Nachfrage erfreut über die Unterstützung. „Für uns wichtige Veranstaltungen, wie der Feierabendmarkt, Das Fest oder die Ausbildungsmesse Connect, die nächsten März wieder stattfinden soll, können wir somit auch personell wieder stemmen“, unterstreicht er.

Henning Rehse (Freie Wähler) reichte indes einen Vorschlag ein, über den noch nicht abgestimmt wurde, den die Fraktionskollegen aber durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis nahmen.

Der Vorschlag bezieht sich auf die Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2024/25. Nach Meinung der Freien Wähler sollen neben WiW künftig auch die Jugendmusikschule, der Kulturverein, die Verkehrs- und Verschönerungsvereine, die Schlaganfallhilfe und der Kommunale Ordnungsdienst zusätzlich oder erstmals unterstützt werden. Die Gegenfinanzierung solle „im Rahmen des allgemeinen und generellen Haushaltsausgleichs erfolgen“.

Die Freien Wähler möchten laut Aussage Rehses damit frühzeitig für die Haushaltsplanberatungen ein „deutliches Zeichen setzen, was uns wichtig ist“. Das gegenseitige Ausspielen der freiwilligen Leistungen müsse beendet werden.

„Von 2020 bis 2023“, rechnete Rehse vor, „stieg die Summe der freiwilligen Ausgaben von 812 000 Euro auf 1,2 Millionen Euro an. Die Hauptsteigerungen gingen in Zuschüsse an Kindergärten, Spielmaterial für Kindergärten, Zuschüsse Kinder- und Jugendförderplan, Gebrauchsgegenstände Kindergärten, eigene Maßnahmen des Jugendamtes, Zuschuss Katt“, so Rehse. Keiner dieser Positionen hätte ein Antrag der Politik zugrunde gelegen.

„Diese sinnvollen und wichtigen Positionen wurden allesamt beschlossen, auch ohne Gegenfinanzierung durch Kürzung bei anderen freiwilligen Leistungen. Sie wurden aus und im allgemeinen Haushalt gegenfinanziert.“ Es sei vertretbar, „diese im Verhältnis zum Gesamthaushalt verschwindend geringen Mittel in Höhe von etwa einem Prozent des Gesamthaushalts“ aufzubringen.

Und: „Die Zuschüsse für das ehrenamtliche Engagement sind die Knete, der Kitt zum Zusammenhalt der Gesellschaft und unseres Gemeinwesens.“ Es sei jetzt an der Zeit, dass die Politik Zeichen aussende, was ihr wie für die nächsten Haushalte wichtig sei. Andere Fraktionen seien eingeladen, das ebenso zu tun.



Hintergrund

Vorstand: Der WiW-Vorstand besteht aktuell aus dem ersten Vorsitzenden André Frowein, der zweiten Vorsitzenden Kirstin Wirtz, der Geschäftsführerin Jasmin Riemann, dem Schatzmeister Jörg Hausmann sowie der Schriftführerin Inga Manderla. Ehrenvorsitzender des Wermelskirchener Stadtmarketingvereins ist auch weiterhin Henning Conrads.

Geschäftsstelle: Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) hat eine Geschäftsstelle in der Telegrafenstraße 9 im Gebäude der Hauptniederlassung der Stadtsparkasse Wermelskirchen.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Guter Vorschlag

Das „Schachern“ um Zuschläge für den einen Verein oder die andere Initiative in der Stadt hatte Michael Schneider in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses als „peinlich“ bezeichnet. Und das ist es wohl auch, wenn man bedenkt, dass es doch so viel ehrenamtliches Engagement in der Stadt gibt, ohne das die Lebensqualität mit Sicherheit nicht so gut wäre. Und wo will man da anfangen mit der Unterstützung?

Fragt man nach, brauchen sicher alle Zuschüsse. Denn gerade ehrenamtliche Arbeit macht sich nun mal nicht von allein. Der Vorschlag von Henning Rehse ist deshalb gut. Letztlich können alle Vorschläge machen, wer unterstützt werden soll – und am Ende wird dann über die Zuschläge abgestimmt. Das ist nur fair.

Und fair ist es auch, dass mehr Initiativen von dem großen Kuchen profitieren. Sie leisten schließlich wertvolle Arbeit für die Stadt und ihre Bürger. Dafür sollten sie entlohnt werden. Und das möglichst unbürokratisch.