Randolph Schmidt (CDU) gibt Vorsitz ab

Randolph Schmidt, CDU-Ratsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, ist schwer erkrankt.

Wie CDU-Stadtverbandsvorsitzender Stefan Leßenich mitteilt, so schwer, dass er weder sein Ratsmandat noch seine Aufgabe als Ausschussvorsitzender zunächst weiter ausüben kann. Als Ratsmitglied der CDU rückt deshalb Antonia Wilke nach.

Die 22-Jährige hatte bei der Kommunalwahl 2020 im Wahlbezirk Neuenhaus gegen Norbert Galonska (SPD) verloren. Antonia Wilke wird mit ihren 22 Jahren das jüngste Wermelskirchener Ratsmitglied sein. Für den Ausschussvorsitz eines der wichtigsten Gremien im Rathaus wird Michael Schneider kandidieren. „Ich trete da in große Fußstapfen und bin mir der Verantwortung für all die großen Projekte, die wir in der Stadt jetzt vor der Brust haben, bewusst.“ Die Gedanken seien bei Randolph Schmidt und seiner Familie. -acs-