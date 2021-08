Radstraße: Anwohner haben Bedenken

Verkehr

+ © Roland Keusch Motorradfahrer nutzen gern kurvenreiche Strecken wie die K 18, um Ausfahrten zu machen. © Roland Keusch

Der Motorradverkehr könnte an den übrigen Straßen für Unruhe sorgen, heißt es.

Von Anja Carolina Siebel

Ekhard Fischer ist Bechhausener. Als solcher ist er recht froh darüber, dass es zurzeit wegen Straßenbauarbeiten an der K18 zwischen Dabringhausen und Hilgen etwas ruhiger zugeht. Aber auch nur darüber. „Die Anwohner müssen ja trotzdem irgendwie nach Dabringhausen – oder die Dabringhauser nach Wermelskirchen“, blickt Fischer über den Tellerrand.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Sorge bereitet ihm vor allem der Vorschlag von CDU und Grünen, die Straße zeitweise in eine Radstraße zu verwandeln – und zumindest am Wochenende den Verkehr somit umzuleiten. „Das wäre ja nur eine Verlagerung des Problems“, sagt Fischer. „Den Motorradlärm, den wir hier dann am Wochenende nicht mehr hätten, hätten dann die Anwohner der L 294. Oder der anderen Strecken Richtung Wermelskirchen.“ Fischer hält die Idee der Fraktionen für „größten Blödsinn“.

Wie berichtet, hatten CDU und Grüne einen Antrag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr gestellt, die K 18 an den Wochenenden vorwiegend für den Radverkehr zu öffnen, un für die übrigen Verkehrsteilnehmer zu sperren. Hauptziel der beiden Fraktionen sei es, heißt es in dem Antrag, das Radwegenetz weiter auszubauen. Denn: Bisher hat Dabringhausen keine direkte Anbindung an die Panoramaradwege, die an die Balkantrasse grenzen. Das solle sich mit der Verbindung ändern.

Auch Erhard Fischer findet eine Anbindung ans Radnetz gut; allerdings sollte die seiner Meinung nach durch die Wälder führen: „Zum Beispiel durch die Rausmühle, Buddemühle, Löh. Das wäre eine Möglichkeit.“

Auch Burscheider SPD-Mann übt Kritik

Kritik am Vorschlag der Wermelskirchener Ortspolitiker übt auch Bodo Jacobs vom Burscheider Ortsverein der SPD: „Für Burscheid folgt der Antrag der CDU/Grünen aus Wermelskirchen, die K 18 zur Fahrradstraße umzuwidmen, allein dem Sankt-Floriansprinzip: Wir verlagern unseren Verkehrslärm einfach nach Burscheid auf die L 294.“

Dort würden allerdings die Anwohner der Ortschaft Lamer Busch, speziell an Wochenenden, schon lange gegen Motorradlärm protestieren. Speziell an Wochenenden sei ein Kaffeetrinken im Garten nicht mehr möglich, berichtet Bodo Jakob, der am Rosenkranz wohnt. „Insofern ist der Antrag der Grünen, den die CDU jetzt mitträgt, mal wieder eine unausgegorene Schnapsidee. Zur Stärkung des Radwegenetzes braucht es bessere Lösungen“, sagt Jakob.