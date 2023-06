Radler sammeln 584.654 Kilometer

Das Ergebnis des Stadtradelns übertraf kreisweit das des Vorjahres um Längen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. 559 aktive Radler, 24 Teams und 110.089 gestrampelte Kilometer. Das ist die Bilanz des Stadtradelns in Wermelskirchen in Zahlen. Mehr als 2.800 Radlerinnen und Radler waren es im Rheinisch-Bergischen Kreis, die anlässlich der bundesweiten Kampagne Stadtradeln seit Mai Kilometer gesammelt und damit einen Beitrag zu Klimaschutz und Umwelt geleistet haben.

Das Ergebnis des Vorjahrs haben die Zweiradfahrer laut aktueller Mitteilung des Kreises dabei weit übertroffen: Genau 584.654 Kilometer wurden durch die Teilnehmenden aller acht Kommunen zwischen dem 29. Mai und dem 18. Juni gesammelt. Das sind rund 200.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr.

Auch der statistische Wert, wie viel Kohlendioxid durch die Nutzung des Fahrrads statt des Autos eingespart wurde, sei damit erneut gestiegen, teilt der Kreis mit. Denn in diesem Jahr hätten die Radler aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis 95 Tonnen CO 2 vermieden – durch diese Zahl würde der Nutzen für das Klima direkt messbar und sichtbar, heißt es. „Ich bin begeistert, wie sehr sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Zeug gelegt haben, um dieses herausragende Gesamtergebnis zu erreichen“, freut sich Landrat Stephan Santelmann über stramme Radlerbeine im Kreis. Das große Interesse an der Aktion zeige, „dass das Fahrrad längst nicht mehr nur für die Freizeit genutzt wird, sondern ein wichtiger Teil des aktuellen Mobilitätsverhaltens ist. Das wollen wir als Kreis weiter fördern und unterstützen“, betont Santelmann.

Aktivster Radler kommt aus Bergisch Gladbach

Alle acht Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises beteiligten sich in diesem Jahr wieder beim Stadtradeln. Rund 206 Kilometer fuhren die teilnehmenden Radler im Schnitt. In Bezug auf die absoluten Kilometer führt die Stadt Bergisch Gladbach mit rund 170.000 Kilometern die Tabelle an. Der motivierteste Radler kommt in diesem Jahr ebenfalls aus der Kreishauptstadt und hat in den 21 Tagen Stadtradeln insgesamt fast 2.900 Kilometer gesammelt.

Eine Sonderkategorie, die bereits vor zwei Jahren eingeführt wurde und sich dieses Mal großer Beliebtheit erfreut hat, ist das Schulradeln. Hier können sich Teams der Schulen im Kreis anmelden und gemeinsam antreten, um Kilometer zu sammeln. 2023 hatten sich insgesamt 39 Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis daran beteiligt. Mit rund 18.000 Kilometern war das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium aus Rösrath dabei an vorderster Stelle. Damit haben die Gymnasiasten und ihre Lehrer den dritten Platz in der Gesamtwertung aller Teams im erreicht.

Gleich fünf Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis haben als Stars an der Kampagne teilgenommen und das Experiment gewagt, für den Zeitraum der drei Wochen ganz auf das Auto zu verzichten. Sie kommen aus den Kommunen Bergisch Gladbach, Burscheid und Wermelskirchen. Was sie dabei erlebt haben und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert waren, das berichten sie in ihrem Blog: https://www.stadtradeln.de/blog.

Die Kampagne wird deutschlandweit vom Klimabündnis organisiert und findet von Mai bis Oktober, je nach Kommune, in einem festgelegten Zeitraum von 21 Tagen statt. Ziel ist es, Menschen für das Radfahren zu begeistern.

Dafür haben die Teilnehmenden an 21 Tagen Gelegenheit, Kilometer mit dem Fahrrad zu sammeln und diese anschließend in eine App einzutragen. Mitmachen können alle, die in der teilnehmenden Region wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören. Dabei zählt weniger, wie viele Kilometer am Ende gefahren worden sind als das Engagement und die Teilnahme jedes Einzelnen.

Hintergrund

Wettbewerb: Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klima-freundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmenden bereits jeden Tag fahren oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs sind. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Test: Laut ADFC-Fahrradklima-Test erhält die Fahrradfreundlichkeit von 230.000 Befragten deutschlandweit auch im Jahr 2020 nur die Note „ausreichend“. Damit bleibt das Ergebnis unverändert im Vergleich zu 2018.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Spaß statt Zwang

© Roland Keusch

Dass mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind, das ist schon seit Eröffnung der Radtrassen in der Umgebung zu beobachten. Längst ist das Bergische Land nicht mehr unbezwingbar mit dem Fahrrad. Weil es eben die Trassen, aber auch zunehmend Elektroräder gibt, mit denen auch steilere Hänge meist kein Problem mehr sind. Die Aktion Stadtradeln, die mit den Jahren zunehmende Beliebtheit erlangt hat, was die Kilometer- und Teilnehmerzahlen zeigen, ist eine symbolische Kampagne. Sie steht für den Mobilitätswechsel. Weg von der reinen Nutzung von privaten Pkw, hin zu Rädern, Öffentlichen Verkehrsmitteln – oder einfach auch mal dem Weg zu Fuß.

Das Sammeln von Kilometern mit ihrem Rad ist für die Teilnehmenden alles andere als Zwang. Sie legen die Strecken mit Spaß zurück, und so soll es ja auch sei. So manch einer wird sicher auch im sonstigen Alltag durch diese Erfahrung das ein oder andere Mal umsteigen.