Radler haben Wünsche für Hünger

ADFC-Vorsitzende hält Fahrradverbot für nicht haltbar – und möchte radfreundlichere Lösungen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Sabine Krämer-Kox hofft auf den Sommer. Nicht nur, weil die passionierte Radfahrerin und Vorsitzende des ADFC dann noch öfter auf zwei Rädern unterwegs sein wird. Sondern auch, weil es dann möglicherweise eine noch bessere Lösung für Radfahrer auf der Autobahnbrücke in Hünger geben könnte.

Wie berichtet, hatte es bereits eine Menge Ärger wegen der Bauarbeiten der Autobahn GmbH an der Brücke gegeben – und einen Infoabend mit Anwohnern, der für ein wenig mehr Klarheit gesorgt hatte. Vor allem die Anwohner hatten sich über große Umwege beklagt, aber auch Vertreter des ADFC wetterten über die schlechten Bedingungen. War den Radlern doch zunächst das Befahren der Fahrbahn verboten gewesen. Sie mussten beidseitig ihr Rad schieben, Dieses Verbot ist nun aufgehoben. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie die Situation aussehen wird, wenn ab voraussichtlich Sommer die andere Seite der Brücke saniert wird – und die Verkehrsführung dann entsprechend auf der anderen Fahrbahnseite erfolgt.

Sabine Krämer-Kox hofft, dass dann nicht nur fußgänger-, sondern auch radfahrerfreundlich geplant wird. Für ein Fahrverbot hat die passionierte Wermelskirchener Radfahrerin überhaupt kein Verständnis. „Ein Fahrrad ist - wie der Name schon sagt – ein 'Fahrzeug'“, sagt Krämer-Kox. „Deshalb müssen Radfah-

rende laut Straßenverkehrsordnung die Fahrbahn nutzen; es sei denn, es gibt einen jeweils durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichneten Radweg, beziehungsweise benutzungspflichtigen Rad-/Gehweg.“

Die Fahrbahn der L 157 wurde in Fahrtrichtung Hünger vor Einrichtung der Brückenbaustelle von einem Hochbord-Gehweg „Radfahrer frei“, begleitet. Das heißt, Radfah-

rende konnten wahlweise die Fahrbahn im Mischverkehr oder den Gehweg, und zwar in Schrittgeschwindigkeit, befahren. Eine Benutzungspflicht bestand nicht.

Mehr Anwohner stiegen aufs Rad um

Krämer-Kox: „Im neu entstandenen Baustellenbereich wurden nun auf der Fahrbahn Einbahnverkehr und Tempo 30 angeordnet. Für uns Radfah-

rende hätte meines Erachtens keine besondere Gefährdung durch den Kraftverkehr bestanden; der Verkehrsfluss im Einbahnverkehr wäre aufgrund der geringen Differenzgeschwindigkeit durch Radfahrende nicht übermäßig behindert worden. Es ist mir völlig unklar, auf welcher Grundlage Radfahrenden im Rahmen der geänderten Verkehrsführung die Nutzung der Fahrbahn untersagt werden konnte.“

Im Gegenteil, sagt die ADFC-Vorsitzende: Anwohner der Orte Hünger, Pohlhausen und Sellscheid seien auf das umweltfreundliche Fahrrad umgestiegen, um umleitungsbedingte, lange Umwege mit dem Pkw zu vermeiden. Zugunsten der direkten Verbindung hätten sie aber in Kauf nehmen müssen, dass das Fahren stadteinwärts auf der Brücke aus Sicherheits- und Platzgründen nicht möglich war. „Eine von Anfang an zumindest radgerechte Verkehrsführung – von 'fahrradfreundlich' kann hier rein umständehalber nicht die Rede sein – hätte die angespannte Verkehrssituation, das Klima und die Nerven aller Beteiligten erheblich entlasten können.“

Sabine Krämer-Kox räumt ein, dass sie nicht die Stadt für die Versäumnisse verantwortlich mache. „Die haben ja ihr Bestes getan.“ Sie hoffe jedoch, dass das auch der Fall sein werde, wenn der zweite Bauabschnitt anstünde.

In der Tat hatte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher bereits registriert, dass Unzufriedenheit bei den Radlern, aber auch bei den Fußgängern geherrscht hatte: „Viele Anwesende bei der Informationsveranstaltung im Bürgerzentrum hatten sich ja auch über Gefahrenstellen am Fußgängerüberweg beschwert“, sagte er im WGA-Gespräch. Er wolle nun mit den Verantwortlichen der Autobahn GmbH sprechen, welche sichereren Alternativen es gebe. „Möglicherweise kann man den Weg etwas verbreitern.“

Das würde auch Sabine Krämer-Kox gefallen. „Denn wenn wir Radfahrer einseitig schieben müssen, passen kaum zwei sich entgegenkommende Leute aneinander vorbei“, sagt sie. Auf jeden Fall dürfe es nicht wieder ein Fahrverbot für Radler geben. „Wenn wir einseitig fahren dürfen, bin ich ja schon zufrieden.“

Hintergrund

Zuletzt hatten sich immer häufiger Politiker vor Ort ein Bild von der Situation an der Baustelle gemacht und sich zum Teil mit offenen Briefen an den zuständigen Bauträger, die Autobahn GmbH, und das Verkehrsministerium des Bundes gewandt. Diese hatten aber lange Zeit nicht reagiert.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Radfahrer bleiben dran

© Roland Keusch

Nachdem sich die Diskussion um die Baustelle in Hünger ein wenig gelegt hat, bleiben die Radfahrer am Ball. Wollen sie doch eine vernünftige Lösung für Zweiräder, auch nachdem die Arbeiter die Seite bei den Bauarbeiten im Sommer gewechselt haben werden.

Das ist gut so. Denn hat doch die Vergangenheit gezeigt, dass zu Anfang der Bauphase alles Zetern und Schimpfen der geplagten Anwohner kaum etwas genützt hatte. Die Autobahn GmbH hielt sich mit Statements den Betroffenen gegenüber sehr lange zurück, was für immer mehr Unmut gesorgt hatte. Erst nach der Informationsveranstaltung Ende Februar war ein wenig Transparenz in die Sache gekommen. Und die Verantwortlichen hatten signalisiert, die Bedürfnisse der Interessengruppen berücksichtigen zu wollen.

Bleibt zu hoffen, dass dieses Versprechen auch eingelöst wird. Die Radfahrer haben jedenfalls ihr Bestes gegeben, um auf ihre Interessen aufmerksam zu machen.