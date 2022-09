Radfahrerin bei Unfall verletzt

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, fuhr der 45-jährige Fahrer eines Ford Transit auf der Opladener Straße Richtung Dabringhausen und wollte die L 101 geradeaus überqueren, um auf die Altenberger Straße im Dorfinnern zu gelangen. Nachdem er zunächst angehalten und sich in den Kreuzungsbereich hereingetastet hatte, fuhr er an, da die Fahrbahn aus seiner Sicht offenbar frei war. Dabei übersah er eine von rechts kommende Pedelec-Fahrerin. Die 57-jährige Wermelskirchenerin war auf dem Fuß- und Radweg der Altenberger Straße Richtung Arnzhäuschen unterwegs. Bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Pedelec-Fahrerin zuerst auf dessen Motorhaube und dann auf die Fahrbahn. Sie wurde mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. -acs-