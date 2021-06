500 Radfahrer starteten trotz Dauerregens

Historisches Foto

+ © Herbert Draheim Diese Schule war nicht nur für Wermelskirchen wichtig. Um welche Schule handelt es sich? © Herbert Draheim

Der Einzelhandelsverband veranstaltete Ende der 70er Jahre Trimm-Trab-Trampeltouren. Diese Woche geht es um eine Schule.

Von Wolfgang Stüwe und Karsten Mittelstädt

Als im Bergischen die ersten Bahntrassen in Fahrrad- und Gehwege umgebaut wurden, ahnte noch niemand, welcher Fahrrad-Boom damit ausgelöst wurde. 58 000 Radfahrer wurden bei einer Zählung auf der Balkantrasse zwischen Ende Juni 2015 bis Anfang Februar 2016 ermittelt. Damit wollte man vor Einführung des Fahrradbusses feststellen, ob das Interesse am Radfahren wirklich so gewachsen ist.

+ Ungeduldig warteten 500 Teilnehmer auf den Start der Trimm-Trab-Trampeltour. © Herbert Draheim

Da nehmen sich die rund 500 Fahrradfahrer schon fast bescheiden aus, die 1979 in Wermelskirchen auf eine Radtour geschickt wurden. Damals war das aber schon ein Ereignis und zeigt: Fahrradfahren war auch vor den Bahntrassen-Radwegen schon ein Thema. Das historische Foto der vergangenen Woche zeigte den Start der zweiten Trimm-Trab-Trampeltour in Wermelskirchen.

Ein schwierig zu lösendes Rätsel offenbar, denn nicht ein einziger Einsender oder Anrufer konnte das Foto richtig zuordnen. Organisiert hatte damals das Sportereignis der örtliche Einzelhandelsverband. Die Trimm-Trab-Bewegung war Ende der 70er Jahre noch weit verbreitet. Die Trimm-Dich-Bewegung war eine vom Deutschen Sportbund 1970 ins Leben gerufene Präventionskampagne. Das Motto lautete Trimm dich durch Sport“. In zahlreichen Städten entstanden Trimm-dich-Pfade, 1980 gab es laut Wikipedia 1500 Anlagen in Deutschland.

In Wermelskirchen wurde die Aktion genutzt, um ein Radrennen zu veranstalten. Allerdings stand die Aktion am 27. Mai 1979 unter keinem guten Stern. Endloser Regen vermieste den rund 500 Teilnehmern die Laune. Trotz des Dauerregens traten sie an und brachten die rund 25 Kilometer lange Strecke durch das Stadtgebiet hinter sich. Der Start erfolgte auf dem damaligen Coop-Parkplatz. Henning Conrads vom Einzelhandelsverband verschob den Start wegen des Regens zwar um 90 Minuten, Petrus blieb aber schlecht gelaunt. Er ließ es weiter regnen. Die Radler wollten aber trotzdem endlich starten. Die Organisatoren brachten es schließlich nicht übers Herz, die Teilnehmer nach Haus zu schicken. So gingen die meisten doch auf die Strecke. Und sie fuhren vorsichtig. Das DRK hatte so gut wie nichts zu tun. Der Pannendienst und die Feuerwehr an den Kontrollstellen waren unentwegt im Einsatz.

Um eine Wermelskirchener Schule, die auch für zwei andere Städte wichtig war, geht es im neuen historischen Foto. Welche Schule ist gesucht?