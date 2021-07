Radfahren: In der Praxis gibt’s Probleme

Fahrradmobilität

Radmobilität ist zwar gewünscht, in der Realität gibt es aber immer noch Probleme. Ein Grund ist mangelnde Rücksichtnahme der Beteiligten.

Von Anja Carolina Siebel

Silke Kirchen ist Hobby-Radfahrerin. Und als solche wollte die Wermelskirchenerin am vorigen Sonntag mit ihrer Familie die 150-Jahrfeier der Freiwilligen Feuerwehr Vorm Eickerberg besuchen. Mit dem Rad und einem Anhänger.

„Ein schwieriges Unterfangen beim Rummel, der beim Stadtfest herrschte“, sagt Kirchen. Und tatsächlich gab es Menschen, die sich über die Radfahrerin und ihre Familie ärgerten. „Wir bekamen entsprechende Ansagen. Das hat uns ebenfalls geärgert, denn wir wussten ja gar nicht, wo wir sonst hätten langfahren sollten“, sagt die Anwohnerin. Selbst, als die Familie die Räder schob, gab s Kritik.

Die Stadtverwaltung hatte zuvor selbst eingeräumt, Hinweisschilder für Radler vergessen zu haben. Das Ordnungsamt hatte in der Innenstadt offenbar auch gezielt Radfahrer angesprochen. Am Dienstag gab es indes keine Stellungnahme von der Ordnungsbehörde.

Dafür hagelte es Beschwerden von Radfahrern in der WGA-Redaktion. Zum Beispiel von Andreas Roeschies: „Ich wollte am Sonntag mit dem Fahrrad von Opladen nach Lennep fahren“, schildert der Lenneper seine Erlebnisse. „Bekanntermaßen muss man durch die Innenstadt von Wermelskirchen, weil die Umgehungsstraße für Radfahrer gesperrt ist. Am Wochenende war aber aufgrund des Stadtfestes auch die Wermelskirchener Innenstadt gesperrt.“

Vom Ende der Trassse bei Lambeck bis zur Kreuzung Dabringhauser Straße, Ecke Eich habe es eine Umleitungsbeschilderung über die Jahnstraße gegeben, sagt Roeschies. „Aber an der Kreuzung Dabringhauser Straße/Eich stand ich ratlos. Dem einen Schild nach musste ich geradeaus fahren, Richtung Umgehungsstraße. Und dort steht ein Schild, dass ich nicht geradeaus fahren darf. Die vorgeschriebene Umleitungsbeschilderung fehlte und auch die angerufene Polizei war dann ebenfalls furchtbar ratlos.“

Die Polizei Rhein-Berg weiß um den schwierigen Spagat zwischen dem Wunsch nach mehr Fahrradmobilität zum Einen und der fehlenden Infrastruktur dafür zum Anderen. „Wir müssen da auch auf Kreisebene noch einiges tun“, räumt Polizeisprecher Richard Barz ein. Gefragt seien aber auch die Radfahrer, die sich zum Teil zu unbedarft im Straßenverkehr verhalten.

Polizei kontrolliert gezielt Pedelec- und Radfahrer

Anfang der Woche kontrollierten Beamte und Verkehrssicherheitsberater eine Vielzahl von Fahrrädern und Pedelecs. Von 204 Fahrern fielen elf Radfahrer mit Handy am Ohr auf, 20 Rad- und drei Pedelec-Fahrer benutzten falsche Radwege oder fuhren auf dem Gehweg.

STADTRADELN TEILNAHME Auch in diesem Jahr nimmt der Kreis mit acht Kommunen an der Fahrradkampagne teil. Bis zum 22. Juni können alle, die in einer der teilnehmenden Kommunen wohnen, arbeiten, Kindergarten oder Schule besuchen sowie einem Verein angehören, Kilometer sammeln. Die Kilometer werden in die Stadtradeln-App oder in Papierbögen eingetragen. Die liegen bei der Stadt aus.

Knapp 20 andere Verstöße mussten ebenfalls geahndet werden. Besonders negativ fiel ein 28-jähriger Solinger in Leichlingen auf, der mit seinem Pedelec, einen zivilen Streifenwagen überholte. Bei der Kontrolle staunten die Beamten: Das Pedelec war von dem Solinger so umgebaut worden, dass es schneller als 40 Stundenkilomete rwar und so zum S-Pedelec wurde. Ein Versicherungsschutz lag nicht vor, einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Pedelec durfte er schieben. Richars Barz: „Sowohl auf Fußgänger-, als auch auf Radfahrerseite ist noch mehr Rücksichtnahme vonnöten.“

Silke Kirchen kann indes nicht verstehen, dass die Wermelskirchener Verwaltung so achtlos mit den Radfahrern umgeht: „Dabei wird doch immer wieder der Wunsch laut, aufs Rad umzusteigen. Es kann nicht sein, dass man dafür bestraft wird." Und auch Andreas Roeschies sieht oft die Stadt vor lauter Schildern nicht: „Da ist vieles nicht gut ausgeschildert."