Meinung: Radfahren für Gesundheit und gegen Klimawandel

Die Radfahrer zeigen, wie es geht: Während in Wermelskirchen praktische Schritte in Richtung Verkehrswende geschehen, bleibt es bundesweit bislang bei einem Konzept auf dem Papier. Wird das Schienennetz tatsächlich irgendwann den Stellenwert erreichen, den es für mehr Klimaschutz braucht?, fragt WGA-Redakteurin Susanne Koch diesmal in ihrem Blick auf die Woche in Wermelskirchen..