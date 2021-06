Quellenbad: Durchhalten ist angesagt

Gebäude ist in die Jahre gekommen

Das Gebäude ist marode. Schwimmmeister Achim Hagenbücher hofft aber, dass die Gäste den Badespaß noch lange genießen können.

Von Anja Carolina Siebel

Achim Hagenbücher stellt jeden Abend eine kleine Kerze fürs Hallenbad auf. „Natürlich ist das symbolisch gemeint“, sagt der 57-jährige Schwimmmeister und Leiter des Quellenbades lachend. Aber mit der Sorge ums Wermelskirchener Hallenbad meinen er und sein Team es durchaus ernst. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Irreparable Schäden gibt es bereits an der Heizungsanlage und am Dach. „Nächstes Jahr kommt wieder der Statiker zur Begutachtung“, blickt Hagenbücher etwas bange voraus. „Da werden wir mal sehen.“

Erst einmal ist aber aufatmen angesagt. Denn nach vier Wochen Reinigungs- und Reparaturarbeiten hat das Quellenbad seit Montag wieder geöffnet – zur Freude aller Badegäste. „Vor allem die Stammgäste waren froh“, sagt Achim Hagenbücher. Hinter ihm und seinem achtköpfigen Team aus vier Voll- und vier Teilzeitkräften liegen harte Wochen. Wie immer in den Ferien stand eine Reinigung des Bades an. „Wir haben wie sonst auch im Keller angefangen“, erzählt der Chef. Dort wurden die großen Filter geöffnet, Aktivkohle aufgetragen und entkeimt sowie gefettet. Dann folgte die komplette Reinigung des Bades und der Becken.

Das große Becken wird in drei Phasen gereinigt: zuerst alkalisch, um organischen Schmutz, den vorwiegend die Schwimmer ins Bad tragen, zu entfernen, dann mit Säure, um dem anorganischen Schmutz an den Kragen zu gehen. Später folgt nochmal ein neutraler Reinigungsgang. Drei Tage dauert es, um das Becken wieder zu befülllen – mit erwärmten Wasser, damit die Fliesen nicht leiden.

Eine Woche länger haben die Arbeiten diesmal gedauert. Das nicht etwa, weil unerwartete Reparaturen auftraten, sondern weil der Handwerker erst später Zeit hatte.

Wenn Achim Hagenbücher über das Quellenbad spricht, merkt der Zuhörer, wie es ihm am Herzen liegt. Seit gut 40 Jahren ist er Schwimmmeister, kennt im Bad praktisch jedes technische Detail. Mit den Jahren habe sich aber nicht nur an der Substanz des seit 1974 existierenden Bades einiges verändert. Auch die Zahl der Badegäste hat sich verringert. Von einst gut 1000 sind es inzwischen während der Wochentage nur noch 300 bis 400, die sich in Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken tummeln.

Schulschwimmen findet in Wermelskirchen regelmäßig statt

Das Team setzt auf persönliche Betreuung der Gäste, eine freundliche Atmosphäre, Sauberkeit und zusätzliche Angebote, wie zum Beispiel das Aqua-Cycling. Das Radeln im Wasser mit Fitness-Fahrrädern entdeckte Achim Hagenbücher vor etwa zehn Jahren auf einer Messe. „Ich habe das getestet und war sofort begeistert.“

Sorge bereiten dem Schwimmmeister Kinder, die auch im Grundschulalter noch nicht schwimmen können. „Das kommt leider immer häufiger vor“, sagt Achim Hagenbücher. Und: „Die Eltern verletzen ihre Aufsichtspflicht leider auch manchmal. Reden mit Freundinnen, schauen nicht ausreichend hin. Da müssen wir schon mal eingreifen.“

Das Schulschwimmen würde im Wermelskirchener Bad noch regelmäßig stattfinden. Hagenbücher: „Darüber können wir froh sein. Das ist ganz wichtig.“

AQUA-CYCLING KURSE Dienstags, mittwochs, freitags und sonntags gibt es Aqua-Cycling-Kurse im Hallenbad. Kursdauer: 10 Kursstunden mit je 45 min Teilnehmerzahl je Kurs: maximal 10 Personen Preis: 65 Euro incl. Nutzung des Quellenbades. ANMELDUNG Tel. (02196) 6778

Nichtsdestotrotz – auch für den Schwimmmeister ist klar: Die goldenen Zeiten des Hallenbades sind vorbei. „Früher stand eine Aufsicht am Beckenrand, die andere hat die Sauna betreut. Das geht heute aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr.“ Höherer Aufwand und weniger Personal belasten das Team zusätzlich.

Und dennoch: Die Hoffnung, das Quellenbad bis zur Errichtung des neuen Wermelskirchener Hallenbades öffnen zu können, bleibt. „Und dafür zünden wir eben täglich die Kerze an.“ » Standpunkt