Publikum feuert Laienspielgruppe an

Neue Komödie

+ © Jürgen Moll Bot mit der Komödie „Was war bloß los heute Nacht?“ beste Unterhaltung: die Laienspielgruppe Hünger. © Jürgen Moll

Schauspieler aus Hünger erhielten drei Abende in Folge viel Applaus für ihre neue Komödie.

Von Theresa Demski

Als der Vorhang nach zwei Stunden fällt, jubelt das Publikum. Im Gemeindehaus Hünger ist kein einziger Platz frei geblieben. Wenn die Laienschauspieler einladen, ist es voll – traditionell. Das gilt nicht nur für die Premiere, sondern auch für die Samstag- und Sonntag-Vorstellungen. Dreimal wird das Publikum am Ende jubeln und sich für ein engagiertes Ensemble bedanken.

Es scheint, als sich der Vorhang noch mal öffnet und die Schauspieler sich gut gelaunt verbeugen, als habe der Theaterabend nicht nur im Publikum Laune gemacht. Die Laiendarsteller haben sich in Hochform gespielt – und dabei offensichtlich einen Heidenspaß gehabt. Ruckelte das Spiel bei der Premiere anfangs noch, so dass die Souffleuse kurz einspringen musste, war daran schon in der zweiten Szene nicht mehr zu denken.

Jetzt schienen die Darsteller in ihren Rollen völlig aufzugehen. Sie spielten sich gut gelaunt durch die Komödie von Andreas Heck, die die Frage stellte: „Was war bloß gestern Nacht?“

Wird es schlüpfrig, wächst der Jubel im Publikum

Die Geschichte ist schnell erzählt: Frank und Sabine wollen heiraten – was Schwiegermutter Gisela (herrlich böse: Doris Mahlkow-Fahner) ohnehin auf die Palme bringt, Trauzeugin Petra (gut aufgelegt: Birgit Fox) eifersüchtig von besseren Zeiten träumen lässt, Trauzeugen Cedrik Platt (eines der Glanzlichter des Abends: Cedrik Platt) in Bredouille bringt und Schwiegervater Heiner (vor allem am Ende ein Hochgenuss: Stefan Maus) zum spontanen Ausrichter einer Junggesellen-Party werden lässt.

Letzteres erfährt der Zuschauer erst ganz zum Schluss. Denn als die Braut (wunderbar schmalzig: Ute Esters) längst die Wohnung verlassen hat und die Kumpels ihres Mannes zur Junggesellen-Party klingelt, fällt der Vorhang. Musik, Stimmengewirr und die Ahnung, dass dieser Abend nicht ohne Folgen bleibt. Als der Vorhang sich wieder hebt, liegt eine Stripperin (mit dem knappsten Kostüm: Jenny Fox) im Bett, die Wohnung ist verwüstet, der Bräutigam trägt eine Ines-Tätowierung. Hangover in Hünger.

Das Publikum amüsiert sich prächtig. Das gilt für jene heiteren Momente, wenn Wilfried Frowein als Pater Augustin an die Türe klopft und mit 2 Euro abgespeist wird. Dazu gesellen sich engagierte Wiederbelebungsversuche der Trauzeugin, eine ständig umkippende Lampe und flotte Sprüche – wie: „Die Zeugen Jehovas wollen mich immer mit auf so einen Wachtturm nehmen.“

Oder: „Männer sind wie Computer: Wenn man sie wirklich mal braucht, springen sie nicht an oder stürzen ab.“ Wird es mal schlüpfrig, wächst der Jubel noch. Das Ende fällt dann „happy“ aus – zumindest soweit der Zuschauer das beurteilen kann – und der Applaus lange und herzlich.