„Prozess setzt andere Täter unter Druck“

So blicken Stadt und Jugendarbeiter auf den Wermelskirchener Komplex

Von Stephan Singer und Arnd Janssen

Wermelskirchen. In den Tagen des Prozessauftakts im Kindesmissbrauchs-Verfahren vor dem Landgericht Köln gegen den 45-jährigen Wermelskirchener Marcus R. richtet sich in dessen Heimatstadt Fassungslosigkeit gegen den Angeklagten. Die Wermelskirchener sind erschrocken darüber, wer da ein Jahr lang in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gelebt hat.

„Ich muss gestehen, dass es mir als Mutter sehr, sehr schwerfällt, den Prozess zu verfolgen. Weil ich zwischen unfassbarem Schock über die Grausamkeit der Taten, tiefer Betroffenheit und Mitgefühl mit den Opfern und ehrlicherweise auch Wut, dass so etwas überhaupt passieren kann, schwanke“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Der Gedanke an die Kinder, die dieses Leid erleben mussten, bricht mir, wie sicherlich allen anderen auch, das Herz.“

Von den Taten ist kein Kind in Wermelskirchen betroffen. Das betont Jugendamtsleiterin Barbara Frank, sagt aber auch: „Kindesmissbrauch hat es sicherlich auch in Wermelskirchen schon gegeben – da braucht man sich keine Illusionen machen.“ Denn: Statistisch befinde sich in jeder Schulklasse und jeder Kindergartengruppe ein Kind, das von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch betroffen sei.

Das Jugendamt habe das staatliche Wächteramt inne: „Wir sind zur Gefahrenabwehr da.“ Entsprechend ginge das Jugendamt den Fällen von Verdacht auf Verletzung des Kinderschutzes mit aller höchster Priorität nach. Die meisten der akuten Fälle, in denen das Jugendamt in Wermelskirchen eingreifen müsse, beziehen sich nach Franks Angaben auf Kindesvernachlässigung, nicht auf sexuellen Missbrauch.

André Frowein, Vater, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ und Leiter des Jugendcafés (Juca), setzt auf Früherkennung, um schnell bei Fällen von Verletzung des Kinderschutzes einschreiten zu können: „Kinder sind es wert, eigene Grenzen artikulieren zu können. Das müssen wir Kindern beibringen und sie stärken.“ Und: „Dass das in die Öffentlichkeit gelangt, ist gut, denn es sensibilisiert die Menschen und setzt andere Täter unter Druck.“ Wer meine, dass dadurch eine Stadt wie Wermelskirchen im Misskredit gebracht würde, springe zu kurz: „Das ist dann nur oberflächliches Schubladen-Denken.“

Prozess

In dem Verfahren sind insgesamt 25 Verhandlungstage im Kölner Landgericht anberaumt. Am 28. Februar 2023 soll der Prozess laut Planung des Landgerichts abgeschlossen sein. Die Liste der Strafprozesstermine weist das Verfahren mit den Tatorten „Köln und andere Orte“ aus. Dem 45-Jährigen aus Wermelskirchen, der als Hauptbeschuldigter im Missbrauchskomplex „BAO Liste“ gilt, wird sexueller Missbrauch in 99 Fällen vorgeworfen – davon in 89 Fällen schwerer sexueller Missbrauch. Insgesamt werden 124 Fälle verhandelt. Die Taten haben sich laut Staatsanwaltschaft nicht in Wermelskirchen ereignet.