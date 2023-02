Projektideen für „Kultur und Schule“

Das Ziel des Programms ist es, künstlerische Aktivitäten und Angebote für Schüler aller Schulformen zu fördern.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Bis zum 31. März können Schulen in Kooperation mit Partnern aus dem Bereich Kultur ihre Projektideen für das Landesförderprogramm „Kultur und Schule“ beim Rheinisch-Bergischen Kreis einreichen.

Das Ziel des Programms ist es, künstlerische Aktivitäten und Angebote für Schüler aller Schulformen zu fördern. Es richtet sich an Kulturschaffende sowie an Mitarbeiter aus Kulturinstituten und Einrichtungen der künstlerisch-kulturellen Bildung. Sie sind dazu eingeladen, Projektvorschläge zu entwickeln, die die Kreativität der Kinder fördern und das schulische Lernen durch künstlerische Angebote ergänzen.

„Kultur und Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung. Kinder und Jugendliche aller Schulformen können gleichberechtigt am Angebot teilnehmen und so ihre kreativen Fähigkeiten stärken“, kommentiert Kreiskulturreferentin Charlotte Loesch. Seit 2006 haben bereits mehr als 60 Schulen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit mehr als 230 Projekten an dem Landesprogramm teilgenommen. Entstanden sind dabei unter anderem zahlreiche Theateraufführungen und Trommelworkshops.

Kulturamt berät bei Fragen zu Anträgen

Alle Anträge müssen direkt an das Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises geschickt werden. Den Projektdatenblättern muss ein Finanzierungsplan beigefügt werden, damit der Antrag bearbeitet werden kann. Zur Wahrung der Frist gilt der Poststempel.

Eine Beratung ist möglich: Das Kulturamt ist unter Tel. (0 22 02) 13 27 70 oder per E-Mail erreichbar.

kultur@rbk-online.de

Weitere Informationen sowie alle Formulare zum Landesförderprogramm gibt es auf der Internetseite des Rheinisch-Bergischen Kreises.

https://www.rbk-direkt.de/landesprogramm-kultur-und-schule.aspx