Gemeinden wünschen sich frisches Blut in den Parlamenten

Erste Vorschlagsphase für die Presbyteriumswahlen ist beendet. In Wermelskirchen sind drei Stellen unbesetzt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Welche Gebäude sind zukunftsfähig? Wie viel Geld fließt in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Gemeinde? Welche Projekte sollen umgesetzt werden? Welcher Pfarrer wird eine Gemeinde begleiten? Die Presbyterien der Evangelischen Kirchengemeinden diskutieren die großen Themen des Gemeindelebens – und geben Antworten.

Im Februar 2024 werden diese Leitungsgremien der Evangelischen Kirche im Rheinland neu gewählt. Das gilt auch für die Gemeinden in Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus. „Und weil so eine Wahl logistisch gesehen durchaus vergleichbar ist mit Landtagswahlen, braucht sie eine entsprechende Vorbereitung“, erklärt Pfarrer Volker Lubinetzki, Vorsitzender des Presbyteriums in Wermelskirchen.

In Wermelskirchen fehlen aktuell drei Mitglieder zur Vollbesetzung

Am Freitag endete die erste Vorschlagsphase für Kandidaten. „Es ist für uns die erste heiße Phase“, erklärt Dino Vieth, der sich als Ehrenamtlicher seit 16 Jahren im Presbyterium in Dabringhausen engagiert. Denn für die meisten Presbyterien ist es eine Herausforderung, ausreichend Kandidaten zu finden. In Wermelskirchen fehlen aktuell drei Mitglieder zur Vollbesetzung, in Dabringhausen, Dhünn und Hilgen-Neuenhaus jeweils ein Presbyter.

„Es wäre schön, wenn wir für die Wahl genug Kandidaten finden würden, um auch wählen zu können“, sagt Lubinetzki. Viele der aktuellen Presbyter in Wermelskirchen würden wieder antreten, das gleiche gilt auch für die anderen Presbyterien. Allerdings würden auch dringend neue Ehrenamtliche gesucht – nicht zuletzt, um die frei werdenden Plätze besetzen zu können.

„Nach evangelischem Verständnis ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in den Gemeinden Haupt- und Ehrenamtliche auf Augenhöhe zusammen arbeiten“, erinnert Lubinetzki, „keiner von uns ist Gott näher.“

Gewünscht: Ein Vertreter, der jünger ist als 25 Jahre

Es geht um Gebäude, Finanzen, Musik, Jugendarbeit und nicht zuletzt auch inhaltliche Ideen für die Zukunft: „Verwaltung bedeutet auch Gestaltung“, sagt Pfarrer Albrecht Keller, Vorsitzender im Presbyterium in Dhünn. Alle Entscheidungen im Presbyterium würden ja das Gemeindeleben betreffen, sagt er. Und Lubinetzki ergänzt: „Das Presbyterium ist nicht das geistliche Zentrum der Gemeinde, kein zusätzlicher Gottesdienst. Sitzungen ähneln manchmal Ratssitzungen.“

Dann diskutieren die Presbyter, streiten gelegentlich, wägen ab und suchen nach Lösungen. „Es geht auch um Visionen, wie ich christlichen Glauben gestalten kann“, sagt Dorothea Hoffrogge, die sich seit 32 Jahren ehrenamtlich im Presbyterium in Hilgen-Neuenhaus engagiert – seit 27 Jahren als Vorsitzende. Auch sie habe kritische Anfragen an Kirche. „Im Presbyterium übernehmen wir Verantwortung für die Gemeindegestaltung vor Ort“, sagt sie, „und auch, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, tragen wir die Entscheidungen am Ende gemeinsam.“

So sei die Arbeit eines Presbyteriums denen anderer Parlamente ähnlich. „Aber wir haben eine andere Motivation“, sagt Keller und erinnert an den persönlichen Glauben, der viele Presbyter antreibe. Einmal im Monat treffen sich die jeweiligen Presbyterien. „Wer mehr machen will, engagiert sich zusätzlich in Ausschüssen“, sagt Hoffrogge. Außerdem tragen Presbyter in den Gemeinden die Gottesdienste mit – übernehmen Lesungen und zählen die Kollekte.

Eine bunte, generationsübergreifende Zusammensetzung soll für Herausforderungen wappnen

Für die Wahl 2024 suchen die Gemeinden nun Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. „Es ist gut, wenn wir dabei bunt und vielfältig unterwegs sind“, sagt Dino Vieth. Verschiedene Fähigkeiten, unterschiedliche Generationen, ungleiche theologische Ansichten, erfahrene Presbyter und Neueinsteiger: „Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagt Vieth, „es ist gut, wenn sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.“

Die Landeskirche wünscht sich in jedem Presbyterium mindestens einen Vertreter, der jünger ist als 25 Jahre. Wählbar sind alle konfirmierten Gemeindeglieder zwischen ihrem 18. und 75. Geburtstag. Sie können sich selbst melden oder vorgeschlagen werden. Im September gibt es in den Gemeindeversammlungen dann eine weitere Möglichkeit, um noch Kandidaten ins Spiel zu bringen. Danach ist die Liste geschlossen. „Was womöglich noch wichtig ist:“, sagt Keller, „Im Presbyterium gehen nicht alle Träume in Erfüllung, für Ideen müssen demokratische Mehrheiten gefunden werden.“

Zahlen

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen sind 7769 der 8655 Gemeindeglieder wahlberechtigt. In Dabringhausen wählen rund 2000 der 2300 Gemeindeglieder, in Dhünn etwa 1200 der 1400 Zugehörigen und in Hilgen-Neuenhaus etwa 850 der 960 Gemeindeglieder. Damit können etwa 12.000 Menschen in Wermelskirchen ihre Stimme abgeben.