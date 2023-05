Premiere begeistert die Besucher

Marc Straw, Gitarrist von Moist Inc., beim Local Heroes Festival am Freitagabend auf der Biergartenbühne.

An zwei Tagen spielten zwölf Bands im und vor dem Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Das Konzept mit zwölf Bands aus der lokalen Szene an zwei Tagen auf zwei Bühnen im Wechsel auftreten zu lassen ist perfekt aufgegangen. Das erste Local-Heroes-Festival, das am Wochenende im und vor dem Haus Eifgen stattfand, begeisterte.

Das wurde schon am frühen Freitagabend klar, als bei bestem Mai-Wetter das Oktett Bratsche den musikalischen Reigen im Biergarten eröffnete. Die Band hatte Spaß am Spiel, was sich auch bei den anderen Musikern an beiden Abenden fortsetzte. Zwei junge Frauen waren extra wegen Bratsche gekommen. „Wir finden die Location im Biergarten super“, sagten sie. Sie bleiben auch, um den anderen Bands zuzuhören. „Ich kenne tatsächlich keine der Bands – vielleicht von ‚Tante Silke’ einmal abgesehen“, sagte eine der beiden. Nur selten bekommt man eben in so kompakter Form einen umfassenden Überblick über die Wermelskirchener Musikszene.

Es stimmte alles: Wetter, Sound, Musikzusammenstellung. Dennoch war es ein großer logistischer Aufwand, alles reibungslos hinzubekommen. Da aber quasi parallel gearbeitet und gespielt wurde, merkte das Publikum davon kaum etwas. Natürlich gab es kurze Soundchecks der jeweiligen Bands, das hielt sich aber in Grenzen. Es war Sound der eher härteren Spielart, der geboten wurde. Denn auch wenn etwa Bratsche praktisch akustisch unterwegs waren, rockten sie doch reichlich hart.

Und das vor einem gemischten Publikum. Da waren ältere Herrschaften ebenso wie Kinder mit Gehörschutz. Alle hatten gleichermaßen Spaß, wenn Ni Ju San, Moist Inc. oder Electric Coast rockten, die Burger Kinx dem Rockabilly frönten oder Tante Silke mit krachenden Hardrock-Coverversionen für gute Laune sorgten. Damit das alles klappte, hatte das Team um Michael Dierks und Thomas Behle früh anfangen müssen. „Thomas war schon gegen zehn Uhr am Freitagmorgen hier, ich bin dann gegen zwölf Uhr dazugekommen“, sagte Michael Dierks. Und dass dann stellenweise, kaum merkbar und schnell repariert zwar, die Technik nicht wollte, wie sie sollte, fiel so überhaupt nicht weiter ins Gewicht.

Unter den Besuchern waren viele Stammgäste und Fans

Natürlich waren unter den vielen Besuchern der beiden Abende viele Eifgen-Stammgäste und Fans der auftretenden Bands. Allerdings konnte es auch ganz anders sein, wie etwa Birgit und Rabea Risters aus Dhünn zeigten. Mutter und Tochter waren am Freitagabend zum ersten Mal überhaupt im Haus Eifgen – und auch das nur durch Zufall. „Wir sind hier vorbeigekommen und haben die Musik gehört“, sagte Mutter Birgit. Den beiden Dhünnerinnen gefiel der Biergarten sehr gut. „Wir sind bei der Musiktour schon mal unterwegs hier in der Stadt“, sagte Rabea Risters. Und ergänzte: „Es kann aber gut sein, dass wir nicht nur am Samstag auch noch mal vorbeikommen, sondern auch zu anderen Konzerten hier im Haus Eifgen – und vor allem im Biergarten – kommen werden.“