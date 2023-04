Das kostet der Spargel jetzt im Bergischen

Das Gemüse ist um diese Jahreszeit sehr beliebt: Preise aus Wermelskirchen, Solingen, Lennep.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Wenn man sich das Wetter im Bergischen Land so ansieht, liegen Gedanken an den ersten Spargel nicht wirklich nahe. Darüber hinaus wird das Edelgemüse im Bergischen gar nicht angebaut.

Doch die Osterzeit naht und das Festessen mit Spargel ergänzen, kommt einigen in den Sinn. Aber wo bekommt man die bei den meisten Deutschen um diese Jahreszeit so beliebten weißen Stangen her? Möglich ist der Bezug natürlich in diversen Supermärkten, allerdings wird man dort zumeist importierten Spargel zu entsprechenden Preisen bekommen. Erfolgversprechender ist es da, sich an die Hofläden in der Region zu wenden.

Oderwald Wermelskirchen: Hier kostet das Kilo 19,90 Euro

Etwa an den Obsthof Oderwald in Neuenhaus 17 in Wermelskirchen. Dort gibt es schon deutschen Spargel zu kaufen, das Kilo kostet 19,90 Euro. Die Betreiberfamilie Oderwald-Kuppel bietet wie mehrfach berichtet zudem auch andere saisonale und regionale Produkte im Bauernladen in Wermelskirchen oder dem Frischeautomaten in Leverkusen an der Hüscheider Straße 51 an.

Lennep: Angebot bei Johnen

Auch bei Johnen Deliaktessen am Lenneper Alter Markt gibt es schon deutschen Spargel. Das bestätigt die Geschäfts-Inhaberin Brigitte Johnen. Es sei auch noch nicht zu früh im Jahr. „Am Niederrhein bauen die Spargelbauern das Gemüse unter Folien an, dann ist es schon warm genug“, sagt Johnen. Der Kilopreis liege hier bei 19,80 Euro. „Damit liegen wir in diesem Jahr beim ersten Spargel auch deutlich unter den Preisen des Vorjahres“, sagt sie: „2022 hat das Kilo Spargel zu Beginn der Saison 25 Euro gekostet.“ Beide Preise sind kein Schnäppchen – aber das weiß man natürlich, wenn man um diese Zeit Spargel essen möchte. „Das ist aber auch die beste Auswahl“, sagt Johnen.

Naturland Biohof Solingen

Noch keinen Spargel gibt es aktuell beim Gut Hohenscheid auf dem Naturland Biohof in Solingen. „Die Kunden fragen tatsächlich auch noch gar nicht danach – aber eigentlich könnte man mal überlegen, ob wir nicht für Ostern nächste Woche doch Spargel einkaufen“, sagt Julia Höffken.

Der Bio-Spargel komme aktuell allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien, Italien oder Griechenland – und werde in 500-Gramm-Gebinden abgegeben. „Der Preis dafür liegt bei etwas über zehn Euro“, sagt Höffken. Dafür bekomme man aber auch echten Bio-Spargel. Die dafür nötigen Kriterien würden auch in den genannten Ländern eingehalten.