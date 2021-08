Posseik geht nach Bremen

Unternehmen

+ © Roland Keusch Das langjährige Wermelskirchener Unternehmen verlässt Wermelskirchen nun komplett und geht nach Bremen. © Roland Keusch

Ende März schließt der Standort Wermelskirchen. Einige Mitarbeiter klagen vor dem Arbeitsgericht.

Von Sebastian Radermacher

Wermelskirchen Die nach dem Insolvenzantrag der Firma Posseik im September 2015 gegründete Posseik Möbel GmbH wird den Standort Wermelskirchen aufgeben und komplett nach Bremen ziehen. „Der Mietvertrag endet am 31. März – dann wird der Betrieb in Wermelskirchen geschlossen“, bestätigt Geschäftsführer Dominik Salehi auf Anfrage. Er ist auch Geschäftsführer der in Bremen ansässigen Firma „Emotion Warenhandels GmbH“, die seit Jahren Badmöbel sowie Whirlpools produziert und verkauft. Unter dem Namen Posseik Möbel GmbH werden auch in Zukunft hochwertige Bad- und Dielenmöbel produziert.

Im Mai 2016 hatte das Unternehmen die Produktion nach Bremen verlagert, weil die Maschinen in Wermelskirchen laut Salehi veraltet waren, sehr viel Energie verbrauchten und teuer in der Instandhaltung waren. Jetzt folgt der endgültige Schlussstrich. Die Meinungen über die Gründe für das Ende des Firmenstandortes Wermelskirchen gehen auseinander. Geschäftsführer Salehi nennt zwei Hauptgründe: Zum einen hätten fast alle verbliebenen Mitarbeiter vor dem Arbeitsgericht geklagt, zum anderen gab es unterschiedliche Auffassungen, was den Mietpreis angeht.

„Mit einigen Mitarbeitern konnten wir uns einigen, am Ende blieben aber einige übrig, die das Unternehmen mit juristischer Hilfe zerstören wollten“, sagt er.

Mitarbeiter hätten in Bremen weiterarbeiten können

Das Unternehmen habe angeboten, allen Mitarbeitern die Regelabfindungen sukzessive zu zahlen. „Dann kam plötzlich das Veto von der Gegenseite und die Forderung, das Dreifache zu erhalten – das hätte die Firma schlichtweg nicht zahlen können“, stellt Salehi klar.

Was dem Geschäftsführer wichtig ist: „Alle verbliebenen Mitarbeiter haben das Angebot erhalten, am Standort in Bremen weiter für Posseik zu arbeiten. Wir hätten ihnen beim Umzug geholfen.“ Dieses Angebot habe jedoch niemand angenommen.

Zwischendurch schienen sich die Wogen zu glätten, es habe sich sogar eine Verlängerung des Vertrags mit Vermieter Horst-Jürgen Posseik angedeutet. Am 27. Dezember habe er dann plötzlich die Kündigung des Mietverhältnisses, ein neues Angebot und einen Auszug aus dem aktuellen Mietspiegel erhalten. Salehi: „Herr Posseik forderte eine Mieterhöhung von fast 45 Prozent pro Monat – um das aufzufangen, hätten wir den Umsatz innerhalb eines Jahres um 20 Prozent erhöhen müssen. Das ist unmöglich.“ In einem neuen Angebot habe die Erhöhung dann bei knapp unter 40 Prozent gelegen.

Vermieter Horst-Jürgen Posseik bezeichnet die geforderte Mieterhöhung für die Hallen im Gebäudekomplex an der Industriestraße als absolut gerechtfertigt. „Die Miete lag bislang 25 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete“, sagt er. Und seine Hallen seien in einem „erstklassigen Zustand“. Er werde in Zukunft die Posseik-Ausstellung an der Industriestraße beibehalten und auch weiterhin Posseik-Möbel in Wermelskirchen verkaufen, kündigt Horst-Jürgen Posseik an. „Alle Maschinen stehen noch hier, ich könnte hier auch wieder mit der Produktion beginnen“, sagt er. Eine Entscheidung darüber sei aber noch nicht gefallen.

Durch die Ansiedlung der Firma Vorwerk sei der Gebäudekomplex an der Industriestraße auch nach dem Wegzug der Firma Posseik in Richtung Bremen gut ausgelastet. Der Umbau des Gebäudes werde knapp 1,2 Millionen Euro kosten.