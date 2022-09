Porsche-Fahrer aus ganz Europa trafen sich im Rhombus-Park

Wermelskirchen. Auf Englisch („Culture just parked here“) stand an einer Wand im Rhombus-Park zu lesen: „Kultur hat gerade hier geparkt.“ Passender könnte ein Slogan das Selbstverständnis der rund 450 Teilnehmer aus ganz Europa, die den Weg zum Porsche-Treffen in Wermelskirchen fanden, kaum ausdrücken. Dicht an dicht reihten sich 220 Fahrzeuge in der Industriebrache aneinander und wurden so zum Spiegelbild der Modellgeschichte von Porsche – historische Fahrzeuge waren genauso zu sehen, wie moderne Sportflitzer. Vor allem die Modelle mit der einzigartigen und unverkennbaren „Knutschkugel“-Form fanden den Weg nach Wermelskirchen.