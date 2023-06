Polnische und deutsche Kinder in der Musik vereint

Die Musikschulen Wermelskirchen, Burscheid und Tychy feierten an diesem Wochenende die Fortsetzung ihres musikalischen Austauschs.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Losia spielt probeweise einige Töne auf ihrer Querflöte. Lisa testet einen kleinen Rhythmus auf dem Schlagzeug aus. Und Enya hat ihre Posaune zur Hand genommen. Die Chorsänger murmeln einzelne Takte vor sich hin. Es ist ein großes musikalisches Gewusel im Bürgerzentrum.

Dann hebt Joanna Stepalska-Spix die Hände, gibt ein Zeichen und im gleichen Moment verstummen die 60 Musikschüler. Die Dirigentin zählt an, gibt den Einsatz: „We are the World. We Are the children. We are the ones who make a brigther day, so let´s start giving.“ Die Mädchen im Chor sind jetzt hochkonzentriert und schicken die Worte in den Saal. Streicher, Bläser und Band stimmen ein. „Da bekomme ich eine Gänsehaut“, wird Joanna Stepalska-Spix später sagen. Und tatsächlich legen die Jugendlichen so viel Gefühl in dieses Lied, dass die Musiklehrer am Rande der Bühne berührt lauschen.

Die Jungen und Mädchen sind in ihrem Element: der Musik. „Es ist ihre gemeinsame Sprache“, sagt Tomasz Giedwillo, Musikschulleiter aus Tychy in einer Pause. Und genau darauf setzt auch das polnisch-deutsche Musikprojekt, das die Musikschulen aus Wermelskirchen, Burscheid und Tychy seit Jahren pflegen und nach der Pandemie wieder aufleben lassen. 30 Jugendliche aus Polen hatten am Donnerstagmittag mit dem Bus Wermelskirchen erreicht. Sie sind in Gastfamilien untergebracht und verbringen die meiste Zeit mit Proben im Bürgerzentrum – bevor sie dann am Sonntagnachmittag beim Jugendfestival „Youthnited“ auf der Bühne standen.

Sie werden begleitet von ihren Musikschullehrern, von denen einige auch deutsch sprechen. Dazu kommen Johanna Stepalska-Spix von der Musikschule aus Burscheid und Maria Pietryga von der Wermelskirchener Musikschule, die aushelfen, wenn sprachliche Hürden entstehen. „Die meisten verständigen sich aber ziemlich fließend auf Englisch“, hat der Wermelskirchener Musikschulleiter Jens Olaf Mayland festgestellt. Die Musik scheint auf direktem Wege die Grenzen zwischen den Ländern zu überwinden.

„Das ist ein großes Abenteuer“, sagt Losia. Die 13-Jährige ist zum ersten Mal in Deutschland. „Wir haben schon Kontakte geknüpft“, sagt sie. Schließlich teilen sie sich zu zweit einen Notenständer. Und irgendwie habe sie das Gefühl, dass dieses gemeinsame musikalische Projekt die Gruppe auf wundersame Weise verbindet. „Die Atmosphäre hier ist wirklich schön“, sagt auch Freundin Emilka. Und dann erzählen die beiden, dass sie es genießen, mal keine klassischen Melodien zu spielen. „Die Musik rockt“, sagen die beiden polnischen Musikschülerinnen, „das macht wirklich Spaß.“

Und das ist den Jugendlichen auch anzusehen. Erst recht, als sie nach der Pause ihr erstes K-Pop-Stück anstimmen – koreanische Rockmusik aus der aktuellen Lebenswirklichkeit vieler Jugendlicher. Die Sänger beginnen zu tanzen, die Streicher bewegen sich mit ihren Instrumenten. Lisa am Schlagzeug ist jetzt in ihrem Element. „Ich spiele zum ersten Mal mit einem Orchester“, erzählt die deutsche Musikschülerin, „das ist etwas Besonderes für mich.“ Und es wirft spannende Fragen zwischen den Jugendlichen auf: Bläser und Streicher spielen nach Noten, die Band vor allem nach Gefühl, das nun aufs Blatt gebracht werden muss. „Auch die unterschiedlichen Systeme der Klarinetten haben wir aber schnell unter einen Hut bekommen“, erzählt Maria Pietryga.

Zusammenspiel klappt von Anfang an gut

Außerdem seien die Jugendlichen gut vorbereitet, stellt Thomas Kinzel von der Musikschule in Burscheid fest. Die Noten seien schon vor Wochen an die Jugendlichen und ihrer Musikschullehrer verteilt worden. „Ich hätte nie gedacht, dass das so gut im Zusammenspiel funktioniert“, sagt Joanna Stepalska-Spix, „das ist großartig.“ Schon am zweiten Tag üben die Jugendlichen nicht mehr in einzelnen Instrumentengruppen, sondern gemeinsam im großen Saal des Bürgerzentrums. Die Dirigentin hat verschiedene Arrangements geschrieben – einfachere Versionen und anspruchsvolle Notenfolgen. „Jeder soll hier mitspielen können“, sagt auch Jens Olaf Mayland. Und wer die Jugendlichen bei der Probe beobachtet, entdeckt schnell, dass sich die Schüler auch gegenseitig unterstützen.

Inzwischen proben die Jugendlichen ein polnisches Stück – vor allem für die jungen deutschen Sänger eine Herausforderung. Als sie anschließend „Auf der Mauer, auf der Lauer anstimmen“, versuchen sich die polnischen Schüler an der deutschen Sprache. „Das macht wirklich Spaß“; sagt Emilka im Chor und lacht dabei.

Hintergrund

Die Musikschüler aus Deutschland und Polen haben bis Sonntagmittag. Um 14.30 Uhr standen sie bei „Youthnited“ auf der Kuhler Heide auf der Bühne.

Die Musikveranstaltung für Jugendliche läuft seit Fronleichnam. Besucher konnten am Samstag und am Sonntag zum Familientag ab 11 Uhr kommen. Für die polnischen Schülerinnen und Schüler war das Festival der Höhepunkt ihrer Reise. Sie fuhren gestern heim.