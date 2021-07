Polizei zieht ins ehemalige Stadtcafé

Wache

+ © Anja Carolina Siebel Andreas Müßener (r.) übergibt Stephan Santelmann (M.) und Andreas Weilermann die Unterschriftenliste. Das Treffen fand vor dem ehemaligen Stadtcafé statt. © Anja Carolina Siebel

Landrat Stephan Santelmann und Wachleiter Andreas Weilermann kamen mit guter Nachricht.

Von Anja Carolina Siebel

Stephan Santelmann und Andreas Weilermann kamen am Freitag mit guten Nachrichten in den Nordkreis. Der Landrat und der Wachleiter der auch für Wermelskirchen zuständigen Polizeiwache Burscheid verkündeten am Freitagnachmittag, dass die Bezirksbeamten der Polizei tatsächlich ins ehemalige Stadtcafé ziehen werden. Bürgermeister Rainer Bleek und sein Stellvertreter Stefan Leßenich bestätigten, dass voraussichtlich zum 1. September die Eröffnung der Räume stattfinden könnte.

Bleek: „Wir müssen einige Bauarbeiten vornehmen, unter anderem noch Heizkörper verlegen. Aber das ist machbar.“ Die vorhandene Küche des ehemaligen Stadtcafés soll den Beamten, etwas umgebaut, auch weiter als Küche zur Verfügung stehen. Den großen Raum werden auch die städtischen Mitarbeiter als Aufenthaltsraum für ihre Pausen nutzen können. „Und auch unsere Beamten der Wache Burscheid profitieren“, sagte Andreas Weilermann. Denn auch sie sollen im Streifendienst, zum Beispiel abends oder an den Wochenenden, das neue Büro, vor dem auch Platz für zwei Polizeifahrzeuge sein soll, nutzen können.

Geöffnet sein soll das Büro laut Weilermann auch zu größeren Veranstaltungen, wie beispielsweise A la carte, der Kirmes oder dem Fest. Weilermann: „Das müssen wir aber noch genau planen.“

Landrat Stephan Santelmann war auch nach Wermelskirchen gekommen, weil er das Ergebnis der Petition der Initiative „Zukunft Wermelskirchen“ entgegennehmen wollte. Deren Vorsitzender Andreas Müßener hatte wie berichtet rund 5400 Unterschriften zum Thema „Polizeiwache in Wermelskirchen“ von Bürgern gesammelt. In 70 Geschäften lagen unter anderem Listen aus, es gab eine Facebook-Gruppe.

„Es war aber von Anfang an klar, dass wir keine Polizeiwache in Wermelskirchen reaktivieren können“, stellte Andreas Weilermann klar. Den Vorwurf von Andreas Müßener, Bürger hätten davon berichtet, auch nach Überfällen zum Teil bis zu einer Dreiviertelstunde auf die Polizei gewartet zu haben, wies er entschieden zurück. „Wir führen genaue Statistiken über Einsatzreaktions-Zeiten. Da gibt es natürlich bestimmte Prioritäten. Dass jemand, der überfallen wurde, eine Dreiviertelstunde auf die Polizei warten musste, halte ich für ausgeschlossen.“ Im Gegenteil hätte die Statistik gezeigt, dass die Reaktionszeiten sich im Vergleich zu jenen Jahren, als es noch eine Polizeiwache vor Ort gab, nicht verändert hätten: „Die Kollegen sind ja vor Ort, im Streifenwagen.“

ONLINE-PETITION PROZEDERE Unter der Adresse www.zukunft-wk.de/polizei konnten Bürger die Online-Petition zur Polizeiwache finden und entsprechend ausfüllen. Pro E-Mail-Adresse konnten fünf Familienmitglieder unterschreiben. In der Facebook-Gruppe „Polizeiwache für Wermelskirchen“ können sich die Bürger auch weiterhin austauschen.

Müßener hatte zudem unter anderem eine geregelte Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt gefordert – ähnlich dem Beispiel aus dem Oberbergischen Kreis. Sowohl der Landrat, der Wachleiter der Polizei als auch der Bürgermeister betonten: „Die gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis zwar nicht auf dem Papier, sie wird aber bereits gelebt.“

Das habe, so Rainer Bleek, erst Anfang der Woche der Einsatz am Rathaus gezeigt, als ein herrenloser Koffer für Aufsehen sorgte. Man sei aber auch an Tagen wie Halloween, dem 1. Mai oder zur Kirmes immer zusammen unterwegs.

Santelmann: Sorge der Bürger ernst genommen

Der Bürgermeister berichtete, dass die Verwaltung die teilweise räumliche Umstrukturierung des Ordnungsamtes zum Anlass genommen hätte, über die neue Nutzung der Stadtcafé-Räume nachzudenken. Einige Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden künftig in den ehemaligen Räumen der Barmer Ersatzkasse nahe der Sparkasse arbeiten. Stephan Santelmann betonte: „Wir haben aber auch die subjektive Sorge der Bürger ernst genommen, die sich Polizisten als Ansprechpartner vor Ort wünschen.“ » Standpunkt