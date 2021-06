Polizei warnt vor Taschendieben

Kampagne

+ © Roland Weihrauch/ dpa Ein Griff – und Geld und Papiere sind weg. So haben es diese Woche auch zwei Wermelskirchener erleben müssen. © Roland Weihrauch/ dpa

Zwei Fälle gab es am Dienstag in Wermelskirchen. Seit Mittwoch läuft zudem eine Kampagne der Ermittler.

Von Anja Carolina Siebel

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises warnt aktuell vor Taschendieben. Zwei Fälle hat es jüngst auch in Wermelskirchen gegeben.

Wie die Polizei berichtet, haben Diebe am Dienstag an der Thomas-Mann-Straße und am Markt jeweils einen Schulrucksack und ein Portmonee gestohlen.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Gegen 11.50 Uhr war eine 69-Jährige zum Einkaufen in einem Supermarkt an der Thomas-Mann-Straße. Die Rentnerin hatte ihre Tasche samt dem Portmonee verschlossen an ihren Einkaufswagen gehangen. So berichtet es die Polizei.

Während sie durch die Gänge des Supermarktes ging, fiel ihr plötzlich auf, dass der Reißverschluss ihrer Tasche offen war und ihr Portmonee fehlte. Darin waren ihre persönlichen Papiere, Bankkarten und ein kleiner Bargeldbetrag. Sie hatte aber offenbar während des Einkaufens niemanden bemerkt, der ihr besonders aufgefallen war.

Ein zweiter Fall ereignete sich laut Kreispolizei ebenfalls am Dienstagnachmittag am Brunnen am Markt. Zwei Jugendliche hielten sich etwa von 17 bis 17.30 Uhr dort auf und hatten ihre Rucksäcke zur Seite gestellt, um ein paar sportliche Übungen zu machen. Plötzlich bemerkten sie, dass sich ein Fremder den Rucksack des 15-jährigen Wermelskircheners griff und damit flüchtete.

Die beiden Schüler verfolgten den Täter noch ein Stück, verloren ihn aber schon bald aus den Augen. In dem schwarz-roten Rucksack befanden sich Schulsachen und eine Musikbox von JBL.

Der Täter war gemäß der Zeugenaussage schwarz bekleidet, trug braune Wollhandschuhe und eine schwarze Mütze, unter der man dunkelbraune Haare erkennen konnte.

Zufall, dass die Polizei NRW am Mittwoch die fünfte Kampagnenwoche „Augen auf und Tasche zu“ zur Bekämpfung der Taschendiebstähle startete. Zwar seien die Zahlen laut polizeilicher Kriminalstatistik eher gering, aber der Begriff „Taschendiebstahl“ sei auch im Sinne der Kampagne deutlich weiter zu fassen. Denn auch die Taten, bei denen etwa die Geldbörse nur mal kurz im Einkaufswagen lag oder das gestohlene Handy, das sich in der Disco oder der Gaststätte in einer Jacke befand, will die Polizei Rhein-Berg bekämpfen.

HINTERGRUND ZEUGEN Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 0 22 02 20 5-0 entgegen. INFOTAG Die Polizei Rhein-Berg berät in Kooperation mit der Bundespolizei die Bürger an einem Infotag am Dienstag, 13. November, zwischen 11 und 17. Uhr in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach.

„Opfer von Taschendiebstählen verlieren mehr als nur ihr Geld“, sagt Polizeisprecher Richard Barz. Ausweise und Schlüssel wieder zu beschaffen, sei sehr aufwendig und teuer. Persönliche Gegenstände und Fotos seien für die Opfer häufig für immer verloren. Sensible Daten und persönliche Fotos im Smartphone fallen in unbekannte Hände. Im schlimmsten Fall werden Konto und Kreditkarte leer geräumt und mit dem Personalausweis Abonnements und Käufe getätigt.

Opfer sollten immer gleich die Polizei informieren

Aufgrund der Besonderheiten des Delikts sei Prävention das beste Mittel im Kampf gegen Taschendiebstahl. Die Aufklärung der Bürger über Maschen der Täter helfe, effektiv Diebstähle zu verhindern.

Die meisten Fälle würden vor allem durch Mehrfachtäter verursacht. „Taschendiebe bedienen sich verschiedener effektiver Tricks, um die Unachtsamkeit ihrer Opfer auszunutzen“, heißt es. Viele Taschendiebe seien professionelle Täter, die mit den Taten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Oftmals gehen die Täter arbeitsteilig vor. Die Polizei warnt zudem: „Die Zeit der Weihnachtsmärkte und langen Einkaufstage mit dem entsprechenden Gedränge steht bevor. Offen getragene Wertgegenstände und Taschen erleichtern den Dieben die Tatausführung. Sollten sie Opfer geworden sein, informieren sie die Polizei. Nutzen sie den Notruf 110.“ » Standpunkt