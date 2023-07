Polizei sucht nach einer Dienststelle für Burg

Gebäude wurde beim Hochwasser zerstört und soll verkauft werden.

Von Kristin Dowe

Solingen. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 waren die Burger leidgeprüft, verloren sie doch mit der Zerstörung des Sparkassen-Gebäudes, in dem sich auch die Bezirksdienststelle der Polizei befand, gleich zwei wichtige Anlaufstellen im Stadtteil. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus wurde vollkommen überflutet und die Geräte der Sparkassen-Zweigstelle irreparabel demoliert. Vor allem ein Bankautomat wird im Ort schmerzlich vermisst, berichten die Burger unisono.

Für sie hat Sebastian Assé von der Unternehmenskommunikation der Stadt-Sparkasse immerhin eine tröstliche Nachricht: „Wir werden neben der bestehenden Immobilie ein modernes und gesichertes SB-Automatengebäude errichten“, kündigt er an. Die Planungen dafür seien soweit abgeschlossen und mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

„Unser Ziel ist es, dass das Angebot bis Ende des Jahres geschaffen wird.“ Überlegungen, die frühere Immobilie wieder zu ertüchtigen, sind damit vom Tisch – über eine avisierte Nachnutzung beziehungsweise mögliche Veräußerung des Objekts sei noch keine Entscheidung getroffen worden, so Assé. Mit Blick auf Risiken etwa durch Sprengung entspreche ein Fachwerkhaus nicht mehr dem Sicherheitsstandard für die Unterbringung eines Geldautomaten.

Die Dienstleistungen der Sparkasse mit einem Geldautomaten und einem SB-Terminal sollen wie gewohnt wieder angeboten werden. „Das Gebäude wird so verkleidet, dass es sich gut ins Ortsbild einfügen wird“, versichert Sebastian Assé in Richtung des Denkmalschutzes.

Zahlreiche Gespräche mit Vermieten waren erfolglos

Problematischer ist hingegen die Situation für die Polizei, die noch immer neue Räumlichkeiten für ihre Bezirksdienststelle sucht. Seit dem Hochwasser pendeln die Bezirksdienstbeamten Dino Berghaus und Klaus Kayser von der Polizeiinspektion Kölner Straße aus nach Burg. Seitdem bemühe man sich nach Kräften, dass die beiden wieder einen festen Arbeitsplatz dort bekommen, berichtet Polizeisprecher Alexander Kresta.

„Die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Polizeipräsidiums Wuppertal stand diesbezüglich laufend im konstruktiven Austausch mit der Sparkasse mit der Bitte, nach alternativen Anmietungsmöglichkeiten – auch im eigenen Portfolio – zu suchen.“ Darüber hinaus habe die Polizei zahlreiche weitere Gespräche mit Vermietern für eine potenzielle Ersatzanmietung geführt – bislang allesamt erfolglos.

„Potenziell infrage kommende Objekte in Unter- und Oberburg wurden geprüft und besichtigt, mussten jedoch als ungeeignet verworfen werden“, bedauert Kresta. Mal scheiterte es am mangelhaften Gesamtzustand des Gebäudes oder an unzureichenden Sicherungsmöglichkeiten wegen Denkmalschutzauflagen, mal an erschwerter Zugänglichkeit oder eben am Hochwasserrisiko.