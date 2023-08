Polizei stellt Motorrad und Pkw sicher

Kontrollaktion

Am Sonntag, 13. August, fand die angekündigte Kontrollaktion „Kaffee & Knöllchen“ an der L409 in Halzenberg statt.

Wermelskirchen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Von 11 bis 17 Uhr wurden insgesamt 84 Motorradfahrer kontrolliert und über polizeiliche Themen der Verkehrsunfallprävention informiert.

In 15 Fällen verhängte der Verkehrsdienst ein Verwarngeld und leitete in drei Fällen ein Bußgeldverfahren ein. Bei zehn Verkehrsteilnehmern war die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeugs erloschen, wobei als Folge dessen ein Motorrad und einen Pkw sichergestellt wurden.

Der Kfz-Sachverständige vor Ort führte 18 Lautstärkemessungen durch, wobei die Messung in vier Fällen im Ergebnis zu laut war. Als positiv konnte am Ende der Kontrollaktion resümiert werden, dass kein Verkehrsteilnehmer an diesem Tag unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt wurde. -fbu-