Polizei hilft beim „Kurve kriegen“

Präventionsprogramm gegen Kriminalität bei Jugendlichen setzt schon im Alter von 8 Jahren an.

Von Anja Carolina Siebel

Rhein-Berg. Stefan Lurz freut sich über Erfolgsgeschichten wie die des nicht einmal 16-jährigen Teenagers, der seit einem Jahr nicht mehr straffällig geworden ist. Denn der Kriminalhauptkommissar der Polizei Rhein-Berg kennt ganz andere Fälle. „Oft“, sagt er, „fangen die kriminellen Karrieren der jungen Täter mit acht oder neun Jahren an“. Sie schließen sich Älteren an, die die Kinder dann für Einbruchdiebstähle oder andere Delikte ausnutzen. Meist ist dann die kriminelle Laufbahn schon vorprogrammiert.

Dem will die Polizei mit sozialen Trägern entgegenwirken. Vor einem Jahr ist die im Jahr 2011 entwickelte NRW-Initiative „Kurve kriegen“ deshalb auch im Rheinisch-Bergischen Kreis an den Start gegangen. Unter dem Motto „Frühe Hilfe statt späte Härte“ arbeiten pädagogische Fachkräfte und erfahrene Kriminalbeamte Hand in Hand mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren. „Primäres Ziel ist es, sie vor dem Abgleiten in die Kriminalität zu bewahren“, sagt Lurz.

Aber wie läuft das ab? „Wenn ein Kind mit einer Straftat auffällig geworden ist, wenden wir uns zunächst mit dem Angebot ,Kurve kriegen’ an die Eltern“, erklärt Stefan Lurz. Es sei ein Angebot, was zunächst die Kriminalbeamten den Familien machen.

Durch das Fördern individueller Ressourcen und das Verbessern persönlicher Fähigkeiten sollen Verhaltensänderungen bei den Teilnehmenden herbeigeführt werden.

Resümee fällt nach einem Jahr positiv aus

Das Team „Kurve kriegen“ im Rheinisch-Bergischen Kreis besteht aus den beiden polizeilichen Ansprechpartnern Stefan Lurz und Tizio Fata sowie den beiden pädagogischen Fachkräften Lea Dörwaldt und Timo König. Mittlerweile gibt es zehn teilnehmende Kinder und Jugendliche im Kreis. Das Resümee der Polizei und der pädagogischen Fachkräfte fällt nach dem ersten Jahr positiv aus. „,Kurve kriegen’ kommt sehr gut an“, berichtet Lea Dörwaldt von der Diakonie Michaelshoven, die als pädagogische Fachkraft am gleichen Standort wie die beiden Kriminalbeamten Stefan Lurz und Tizio Fata sitzt. „Das macht die Kommunikation sehr transparent“, sagt Stefan Lurz. „Wir arbeiten Hand in Hand und eng vertraut zusammen mit den Pädagoginnen und Pädagogen.“

Doch wie läuft die Kontaktaufnahme ab? Zunächst erfolge ein ausführliches Screening bei potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinsichtlich Straftaten und Risikofaktoren, erklärt der Kriminalhauptkommissar.

Liegen die Voraussetzungen für eine Aufnahme vor, nehme zunächst die Polizei Kontakt mit den Erziehungsberechtigen auf und stelle ihnen die Initiative vor. Stimmen die Erziehungsberechtigten zu, würden die Daten an die Pädagogen weitergegeben. Lurz: „Es kommt dann zu einem gemeinsamen Treffen zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Teilnehmenden und den Pädagogen, die sich ein Bild von der Gesamtsituation in den Familien verschaffen können.“

Anschließend holen sich die Pädagogen ein zweites Einverständnis ein. Auch die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen müssen zustimmen. „Das ist für unsere Arbeit ganz wichtig“, betont Lea Dörwaldt.

Anschließend beginne die Arbeit und es finde ein vertrauteres Gespräch statt, um den Bedarf in den Familien zu analysieren und darauf passgenaue Maßnahmen für das Kind oder den Jugendlichen abzustimmen. In unterschiedlicher Regelmäßigkeit fänden dann je nach Bedarf Treffen mit den Teilnehmenden statt und Drittangebote für die Maßnahmen würden hinzugezogen.

Die Kinder und Jugendlichen würden nach einer Anfangsphase recht schnell Vertrauen fassen. Und das Konzept greife: „Die Teilnehmer haben nach einem Jahr weniger bis gar keine Straftaten mehr begangen. Wenn sie dann doch wieder auf die schiefe Bahn geraten, werden die Pädagogen sofort damit konfrontiert.“ Und die Jugendlichen seien manchmal ganz verwundert, woher die Pädagogen das schon wieder wissen. „Das macht ,Kurve kriegen’ einfach aus. Von daher ist die Initiative eine tolle Prävention, um Jugendkriminalität zu verhindern“, resümiert Stefan Lurz. „Dennoch ist es eine Auf- und Abwärtsbewertung, denn wir als Pädagogen können auch nicht zaubern“, ergänzt Dörwaldt.

Kontakt

Das Team, „Kurve kriegen“ möchte zukünftig auch Prominente, die einen Bezug zum Rheinisch-Bergischen Kreis haben, für die Initiative gewinnen. Wer jemanden kennt, kann sich melden.



Weitere Informationen zu der Initiative: kurvekriegen.nrw.de

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Früh ansetzen

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Manch einer kann sich das vielleicht kaum vorstellen, dass es Kriminalität auch schon bei Kindern gibt, aber die Zahlen zeigen es deutlich: Manchmal beginnen kriminelle Karrieren bereits im zarten Alter von acht oder neun Jahren. Mit der Kampagne „Kurve kriegen“ möchte die Polizei möglichst früh beginnen, Kinder und Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Dass sich diese vom Land NRW finanzierte Initiative durchaus lohnt, zeigen wiederum Zahlen, die Stefan Lurz von der Kripo Rhein-Berg präsentiert. Laut offiziellen Statistiken sind es demnach 1,7 Millionen Euro, die ein jugendlicher Straftäter bis zu einem Alter von 25 Jahren an Schaden verursacht.

Und: Die Polizei zählt etwa 100 Opfer, denen er Schaden zugefügt hat. Da lohnt es sich, möglichst früh anzusetzen und Schlimmeres zu verhindern. Das hilft nicht nur der Gesellschaft, sondern auch den Jugendlichen selbst, die dann vielleicht die Kurve kriegen.