Polizei fahndet nach sechs Schlägern

Kriminalität

Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zu einer Schlägerei.

Am Abend gegen 22 Uhr wollte ein 25-Jähriger im Mc Donald‘s an der Bandwirkerstraße etwas zu Essen kaufen. Am Eingang standen laut Polizei sechs junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren mit südländischem Aussehen. Der angetrunkene Wermelskirchener grüßte die Gruppe beiläufig - die Antwort erfolgte prompt. Er wurde mehrmals geschlagen. Die Täter flüchteten unerkannt in einem weißen Audi.

Der leicht verletzte 25-Jährige verzichtete auf einen Krankenwagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Zeugenhinweisen nach. Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 20-5 zu melden. red