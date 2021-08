Sonne liefert in Wermelskirchen Strom von 453 Dächern

Erneuerbare Energie vom Dach

Schon mit wenigen Solarzellen lässt sich eine beachtliche Menge Energie erzeugen, wenn die Dachfläche nach Süden ausgerichtet ist.

Es werden zahlreiche neue Anlagen gebaut. Die BEW unterstützen das. Über 3000 Vier-Personen-Haushalte können mit dem Strom versorgt werden.

Von Udo Teifel und Anja Carolina Siebel

Sonne liefert Energie frei Haus, wenn die Technik vorhanden ist. Daher leistet Photovoltaik auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sollen rund 95 Gigawatt Photovoltaik erzeugt werden. Wie jetzt es aber in den beiden BEW-Städten Wermelskirchen und Hückeswagen aus?

Solaranlage lautet gemeinhin der Oberbegriff für Anlagen zur Erzeugung von Strom (Photovoltaik) und Wärme (Solarthermie). Die Anlagen erzeugen demnach Strom aus Sonnenlicht.

Die Sonnenstrahlen treffen auf die Solarzellen in den Modulen. Dort wird die Sonnenenergie in elektrische Energie in Form von Gleichstrom umgewandelt? Da sowohl im Hausnetz als auch im öffentlichen Stromnetz Wechselstrom fließt, muss der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden. Diese Aufgabe übernimmt ein Wechselrichter.

Die selbst erzeugte Energie kann man nun direkt im eigenen Haushalt nutzen. Besteht dort kein Bedarf, muss sie ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. In Wermelskirchen gibt es 453 Photovoltaikanlagen, in Hückeswagen 277.

Im gesamten Netzgebiet der BEW Netze gab es einen Zuwachs von 88 Anlagen in 2019. 2018 wurden 69 neue Anlagen gebaut, 2017 waren es 59. Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist in den letzten Jahren wieder leicht angestiegen.

Im Oktober 1992 wurde die erste Anlage gebaut

Am 13. Oktober 1992 wurde die erste Anlage mit einer Leistung von 1,14 kW in Wermelskirchen gebaut. Die Eigentümer bekamen damals 0,5062 Euro je kWh als Einspeisungsvergütung, heute sind es nur noch 0,0997 Euro je kWh. Die BEW unterstützt Privateigentümer bei der Planung einer Anlage intensiv. Die Betreiber wissen das zu schätzen. In Wermelskirchen wurden im Jahr 2018 38 Dachanlagen gebaut, in Hückeswagen 21 gefördert.

Die Gesamtzahl der öffentlichen Gebäude mit Photovoltaikanlagen kann die BEW nicht nennen. Aber allein sie hat 54 Anlagen auf öffentlichen Gebäuden in ihrem Gebiet errichtet.

Eine Vergütung erhält der Betreiber einer Anlage nicht nach der Fläche der Photovoltaikanlage, sondern für die eingespeiste kWh-Menge. Je nach gewähltem Modul ist die Leistung auch unterschiedlich.

hoch ist der Anteil dieses eingespeisten Photovoltaikstroms an dem Gesamtstromverbrauch? In Hückeswagen beträgt der Anteil des eingespeisten Photovoltaikstroms am Gesamtstromverbrauch vier Prozent, in Wermelskirchen zwei Prozent.

Drei Mitarbeiter sind intensiv mit dem Thema beschäftigt

Drei Mitarbeiter sind bei der BEW neben anderen Aufgaben intensiv mit dem Thema Photovoltaik beschäftigt.

Die CO2-Einsparungen im BEW-Bereich betrug im Jahr 2018 rund 5723 Tonnen. Über 3000 Vier-Personen-Haushalte können mit dem Strom versorgt werden. Die Stadt erhält jährlich eine feste Pacht für die Bereitstellung der Fläche. Diese Pacht ist gekoppelt an der installierten Leistung. Die Pacht hat auch einen variablen Teil, der sich aus der Menge der erzeugten elektrischen Energie berechnet.

Die Laufzeit des Vertrages für eine Anlage beträgt 20 Jahre mit der Option auf zweimalige Verlängerung von je fünf Jahren.

Das Versorgungsgebiet der BEW ist umfangreich. In Hückeswagen sind 147 km Gas-, 204 km Wasser- und 362 km Stromleitungen verlegt, außerdem 57 km Beleuchtungsleitungen. In Wermelskirchen sind es indes 273 km Gas-, 220 km Wasser- sowie 679 km Stromleitungen sowie 149 km Leitungen für die Beleuchtungsanlagen, wie der Strom-, Gas- und Wasserversorger vorrechnet.