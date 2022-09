Photovoltaik: Antrag wird verschoben

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr soll jetzt ein Antrag diskutiert werden, den die Grünen in der Ratssitzung am Montagabend verlasen.

Demnach sollen Eigentümer auf für die Solarnutzung geeigneten Dachflächen von Neubauten Solaranlagen zur Stromerzeugung installieren und betreiben. Im Ausschuss für Umwelt und Bau war dieses Thema bereits für öffentliche beziehungsweise städtische Gebäude diskutiert worden.

„Wir haben damals formal beschlossen, dass die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Neubauten in jedem Fall geprüft wird“, informierte der Technische Beigeordnete Thomas Marner. Er schlug wie Jochen Bilstein (SPD) auch vor, den erneuten Antrag in den Fachausschuss zu schieben, allerdings in das Gremium für Stadtentwicklung: „Es geht um Bauleitplanung.“ -acs-