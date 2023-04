Pfarrer wirft Bonbons von der Kanzel

Die evangelische Kirchengemeinde Dhünn feierte Palmsonntag Jubelkonfirmationen

Von Theresa Demski

Wermelskirchen Dieses Mal steht sie in der letzten Reihe, auf der hintersten Stufe. Inge May lächelt. Hier standen damals die Jungs. Die Mädels in ihren Kleidern und hohen Strümpfen standen vorne. Das war vor 75 Jahren. 1948. „Andere Zeiten“, sagt Inge May.

Am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst steht sie nun wieder auf den Stufen vor der Kirche – mit 30 anderen Jubelkonfirmanden aus Wermelskirchen-Dhünn. Inge May hat keinen weiten Weg hinter sich, denn sie hat die meiste Zeit ihres Lebens in Neuenhaus verbracht. Von der hintersten Stufe blickt sie auf die große Festgruppe. Ganz vorne steht ihre Tochter Claudia zu Bergen. Sie feiert heute ihre Goldkonfirmation. „Es war wirklich schön, heute gemeinsam mit meiner Mutter in der Kirchenbank zu sitzen“, wird sie später beim Kaffeetrinken in Hülsen sagen. Die beiden trennen 25 Jahre.

Viele haben den Kontakt zur Gemeinde gehalten

Nach dem Festgottesdienst und einem Erinnerungsfoto machen sich die Jubilare samt Begleitung auf den Weg nach Hülsen. Im Vereinshaus haben die Presbyter schon Kaffee gekocht und das Mittagessen vorbereitet. Vor allem gibt es Gelegenheit zum gemeinsamen Erinnern. Inge May sieht sich um. „Ich bin heute die Einzige aus meinem Jahrgang“, sagt sie. Und damit ist die 89-Jährige am Sonntag auch die älteste Jubilarin.

„Der Konfirmandenunterricht war damals strenger als heute“, sagt sie und erzählt von Pfarrer Bach, der die Jugendlichen auf die Konfirmation vorbereitet habe. „Was ich damals gelernt habe, das sitzt noch“, erzählt sie. So habe sie auch während des Gottesdienstes am Morgen mit Pfarrer Keller beim Singen kaum mal in das Gesangbuch blicken müssen.

Einen Tisch weiter sitzt Erika Preyer. Sie hat vor 70 Jahren ihre Konfirmation in Dhünn gefeiert. Und auch sie zitiert die Zeilen von damals als sei es gestern gewesen. „Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe“, erinnert sich die 85-Jährige an ihren Konfirmationsspruch – damals im Frühling 1953. Gott helfe ihr auch heute immer noch weiter, sagt sie mit Überzeugung.

Viele der Konfirmanden von damals haben den Kontakt zur Gemeinde über all die Jahre gehalten. „Ich bin auch dabei geblieben“, berichtet Ernst Köser und schmunzelt. Er feiert am Sonntag den 60. Jahrestag seiner Konfirmation. „Pfarrer Finthammer hat uns sehr geprägt“, sagt er. Das gelte für die Verse, Lieder und Psalme.

Wer Köser heute auf die erste Frage des Heidelberger Katechismus anspricht, der bekommt umgehend eine Antwort: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.“

Aber das gelte auch für die unnachahmlichen Geschichten, die sich um den Pfarrer ranken: Wenn er am Sonntag bei den Gottesdienstbesuchern während der Predigt einen beim Schlafen oder beim Späßchenmachen erwischt habe, dann habe er auch schon mal Klümpchen – was im Bergischen so viel heißt wie Bonbons – von der Kanzel geworfen.

Hünger

Auch im Gemeindehaus in Hünger hatte die Evangelische Kirchengemeinde zur Jubelkonfirmation eingeladen – nicht umsonst am Palmsonntag. Über viele Jahrzehnte hinweg wählten die Gemeinden den letzten Sonntag der Fastenzeit für ihre Konfirmationen.