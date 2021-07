Petrus hält sich an seinen Vertrag

Umzug

+ © Claudia Radzwill Das Team der KG Noh bei Kölle hatte sich als fesche Mexikaner zurechtgemacht. Und es gab Strüsscher. © Claudia Radzwill

Das Wetter spielt beim Dawerkuser Karnevalszug den Feiernden in die Karten.

Von Claudia Radzwill

Der „Dawerkuser“ Karnevalszug lockte am Rosenmontag einmal mehr die Jecken auf die Straßen von

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Dabringhausen – und das Wetter spielte mit. Der Regen, der Sturm, noch vor ein paar Tagen in der Wetterprognose ein fester Bestandteil, hatten ein Einsehen mit den Karnevalisten.

+ Die Dhünnsche Jecken zeigten Hebefiguren. © Claudia Radzwill

Für Peter Schneider von der Karnevalsgesellschaft „Noh bei Kölle“ war die Sache klar: „Wir haben einen Vertrag mit Petrus geschlossen“, verriet er mit einem Schmunzeln. „Da hält er sich immer dran.“ Mit 23 Leuten war die Gruppe unterwegs, mexikanisch kostümiert und mit guter Laune bewaffnet.

Die MS Grunewald war mit fast 100 Jecken unterwegs

Punkt 10.30 Uhr setzte sich der Zug vom Höferhof aus in Richtung Ortsmitte in Bewegung. Am Wegesrand schunkelten die Drachen, Ritter, Hippies und Cowboys, von den Wagen kamen ihnen Kamelle und Strüssje entgegen.

+ Ich wollt´, ich wär´ ein Huhn, dachten sich wohl die einheitlich kostümierten „Penz us Ampelskirchen“. © Claudia Radzwill

Die Grunewalder Karnevalsfreunde fuhren mit ihrer „MS Grunewald“ an der jecken Schar vorbei. „Wir sind mit einer fast 100-köpfige Gruppe unterwegs“, berichtete Gabi Weyer. Allein 30 Mädels und sechs Jungs zählt der Tanzcorps der Grunewalder – der mit Tanzeinlagen und Hebefiguren die Besucher begeisterte. „Einstudiert haben wir nichts besonders, wir agieren spontan auf dem Weg“, erzählte Stephie Bützner.

Tracy Searle-Westerfeld war als Huhn verkleidet dabei – inmitten vieler Gleichgesinnter, genannt die „Pänz us Ampelskirchen“. In der heutigen Zeit gebe es soviel, wo man sagen könne „Auch du dickes Ei“. „Politisch und auch privat. Unser Motto darf jeder so interpretieren, wie er will.“

Eine Institution auf dem Zug ist seit Jahren auch die Truppe „Darwerkuser Allerlei“. „Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen“, berichtete Reinhard Albers. „Vor den jecken Tagen kommen wir zusammen, um das Wagenmotto zu finden.“ Dieses Mal hieß es Spanien. Ein riesiger Sangria-Topf prangte auf dem Dach des Gefährts. Krönender Abschluss des Zuges: der Prunkwagen des Dreigestirns, begleitet von der Dawerkuser Altstadtgarde.