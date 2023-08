Personal und Plätze bereiten Probleme

Neues Kita-Jahr ist gestartet. Die Kitas sind voll ausgelastet. In Wermelskirchen fehlen 200 Betreuungsplätze.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Während die Schule erst seit gestern wieder begonnen hat, sind die Kindertagesstätten schon seit dem vergangenen Dienstag wieder im Vollbetrieb. „Der Start ins neue Kita-Jahr verlief in den städtischen Kindertagesstätten gut und entspannt“, erklärt Barbara Frank im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Leiterin des Jugendamtes bei der Stadtverwaltung nimmt an, dass es bei allen anderen Kitas genauso gewesen ist. Noch war die erste Woche ruhig, da am 1. August die Schulferien liefen.

Außerdem gab es für die neuen Kita-Kinder eine Eingewöhnung, in der nicht alle Kinder gleichzeitig vor Ort sind. „Am Anfang kommen sie auch noch mit den Eltern, später dann alleine. Die Zeiten werden dann stundenweise aufgestockt“, berichtet Frank.

Insgesamt 259 neue Kinder sind in das neue Kita-Jahr gestartet. 160 davon waren jünger als drei, 99 älter als drei Jahre. „Alle Kita-Plätze werden zentral über die Jugendämter verwaltet“, sagt die Jugendamtsleiterin und verweist auf das Online-Verfahren „Little Bird“. Die Eltern können dabei eine Wunsch-Kita angeben, aber nicht immer klappt es damit. „Wir bieten eine Alternative an, wenn sie diese nicht annehmen, verwirken sie ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das ist die subjektive Entscheidung der Eltern“, sagt Barbara Frank, die weiß, dass einige Eltern dann lieber ein Jahr warten und hoffen, dann den gewünschten Platz zu bekommen. Weiter erklärt die Jugendamtsleiterin, dass es aktuell in Wermelskirchen keine Eltern gibt, die nicht versorgt sind und grundsätzlich einen Platz haben wollten, sondern nur die Eltern, die nicht ihre Wunsch-Kita bekommen haben und selber verzichtet haben oder bei denen auch keine Tagespflege in Frage kommt.

Drei Vollzeitstellen sind aktuell nicht besetzt

Trotz allem gibt es einen Mangel an Kita-Plätzen. „Es fehlen in Wermelskirchen gut 200 Kita-Plätze“, erklärt Barbara Frank. Und nicht nur da hapert es, denn auch der Mangel an entsprechend ausgebildeten Erzieherinnen ist vorhanden. So gibt es laut der Jugendamtsleiterin derzeit drei Vollzeitstellen in den städtischen Kitas, die nicht besetzt sind. Darüber hinaus sind Stellen im Rahmen von Schwangerschaftsvertretung und langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen vakant. „Dazu kommen noch Plätze für Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf. Man kann das nicht nur in Erzieherstellen ausdrücken.“

In Wermelskirchen werden daher immer wieder Stellen ausgeschrieben: „Wir haben die Ausbildungsplätze so weit erhöht, dass in jeder kommunalen Kita zwei Erzieherinnen ausgebildet werden. Da werden wir in den nächsten Jahren sukzessive neue Fachkräfte ausbilden. Das wird uns sicherlich bald eine Entlastung bringen.“

Um den Mangel an Kita-Plätzen zu bekämpfen, werden natürlich auch neue Objekte und Gebäude benötigt. „Wir sind natürlich dabei, uns umzuschauen. Ich kann jetzt aber keine konkreten Maßnahmen nennen“, sagt Barbara Frank, die weiter erklärt, dass geprüft wird, ob es möglich ist, dass an den kommunalen Kitas auch angebaut werden kann. Entscheidend dabei ist, dass Standorte gefunden werden, an denen auch ein entsprechender Bedarf vorhanden ist. Und dann muss noch ein Träger für die Kindertagesstätte gefunden werden, der diese betreibt. „Das sind wir mit Hochdruck dran“, versichert die Wermelskirchener Jugendamtsleiterin.