Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß

Ein Autofahrer übersah den Radfahrer.

Wermelskirchen. Am späten Samstagabend gegen 22.20 Uhr kam es zu einem schweren Unfall an der Königstraße. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, fuhr ein 51-jähriger Wermelskirchener mit seinem Pedelec die abschüssige Königstraße hinunter. Ein 24-jähriger Kürtener wollte mit seinen Opel auf die Straße auffahren, übersah dabei aber den Radfahrer.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Mann schwer und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt 1500 Euro. asc