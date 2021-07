Patienten werden nicht weggeschickt

Krankenhaus Wermelskirchen

+ © Herbert Draheim Der Eingangsbereich des Wermelskirchener Krankenhauses. © Herbert Draheim

Derzeit sei das Krankenhaus gut ausgelastet, aber nicht überbelegt, sagt die Geschäftsführung.

Von Tim Kronner

Im heimischen Krankenhaus kann es in diesen Tagen auf den Zimmern schon mal eng werden. Nicht sehr lange, aber immerhin. Das berichten jetzt Patienten, die zur stationären Behandlung eingewiesen und aufgenommen wurden. Da könne es mal passieren, dass man einige Stunden oder eine Nacht ins Drei-Bett-Zimmer geschoben wird, obwohl man Zuzahler ist, ehe man aufs Wunschzimmer kommt.

Das Krankenhaus sei aber nicht überbelegt, wie manche Patienten vermuten, erklärte auf Anfrage dieser Zeitung die Geschäftsführung. „Da unser Haus sehr beliebt ist, haben wir immer viele Patienten auch aus der Region. Manchmal ist es jedoch nicht möglich, den Wünschen der Patienten schon am ersten Tag nachzukommen. Trotzdem haben wir immer noch Platz“, sagt Geschäftsführer Christian Madsen.

Diese Darstellung bestätigt auf Anfrage auch Monika Hartung, die Pflegedienstleiterin des Krankenhauses. „Da wir ein Haus der Grund- und Regelversorgung sind, kann es natürlich mal passieren, dass man zum Beispiel nicht direkt ein Einzelzimmer bekommt. Spätestens nach zwei Tagen können wir die Anforderung der Patienten aber im Normalfall erfüllen“, stellt Hartung klar. Das Krankenhaus sei momentan zwar „sehr gut belegt“ – dies sei aber saisonal bedingt und daher völlig normal. Insgesamt 218 Betten sind derzeit auf den Stationen aufgestellt. „Bei einer hohen Belegung werden die Patienten natürlich auch interdisziplinär untergebracht. Das heißt man kann trotz internistischer Erkrankung beispielsweise auch auf der chirurgischen Station liegen“, erklärt Madsen. Trotzdem seien immer noch genug Betten frei, es werden keine Patienten weggeschickt.

Madsen betont zudem, dass in keiner Weise eine „Alarmstimmung“ aufgrund der Grippewelle wie in anderen Krankenhäusern bestehe. Darin stimmt auch Hartung zu: „Wir haben keine übermäßige Anzahl an Grippefällen oder Durchfallerkrankungen wie anderswo.“

Die höhere Belegung sei zum Teil der kühleren Jahreszeit mit schlechtem Wetter und höherem Luftdruck geschuldet. „Menschen mit Herz-, Lungen- oder Kreislaufproblemen sind dadurch besonders anfällig“, erläutert Hartung.

Spätestens Ostern dürfte sich die Lage entspannen

Mit einer Entspannung der Lage rechnen die Verantwortlichen spätestens zu Beginn der Osterferien. „Planbare Behandlungen legen die Leute ungern in ihre freie Zeit, weshalb es dort meist etwas leerer wird“, sagt Madsen. Gleiches gelte für den Sommer, wenn durchgängig schönes Wetter ist. Dann seien die Menschen weniger häufig krank und das Krankenhaus daher nicht so stark belegt.