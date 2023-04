Bridge-Partner entwickeln eine Geheimsprache

Eine Gruppe in Wermelskirchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Spiel wieder beliebter zu machen. Der Treff veranstaltet Turniere - ein Ortsbesuch.

Von Lena Spataro

Wermelskirchen. Der Bridgetreff Wermelskirchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das über hundert Jahre alte Stichspiel hierzulande wieder beliebter zu machen. Der Club bietet dazu wöchentliche Turniere an, bei denen erfahrene und neue Spieler ihr Talent unter Beweis stellen können.

So war es auch am Dienstagabend im Haus der Begegnung in Wermelskirchen. Der prunkvolle Altbau mit den hohen Fenstern bot dafür die optimale Umgebung. Zwanzig Spielerinnen und Spieler traten an. Darunter auch der Vorstand um Alfred Jedamzik und Margarete Glubrecht.

Kurz gesagt handelt es sich bei Bridge um ein Kartenspiel für vier Personen. In Zweierteams kommt es dabei auf die richtige Strategie und Konzentration an.

Spürbar ist das auch beim Bridgetreff am Dienstagabend. Der Raum ist komplett still und den Spielern die Konzentration förmlich ins Gesicht geschrieben: Überall starre Mienen, gespitzte Lippen und zusammengezogene Augenbrauen. Wer das Spiel nach spätestens sieben Minuten nicht beendete, verliert seine Punkte.

Bridge ist kein Glücksspiel so wie andere Kartenspiele.

„Bridge ist kein Glücksspiel so wie andere Kartenspiele“, betont Margarete Glubrecht. Denn die Boards werden nach jedem Spiel an den nächsten Tisch weitergegeben. So ist das Grundsystem für jeden gleich. Die meisten kommen am Ende auf unterschiedliche Lösungen. Turniergewinner ist schließlich das Paar, dass die meisten Punkte erspielt hat.

„Im Internet gibt es gute Angebote, wenn man alleine zuhause trainieren möchte“, sagt Margarete Glubrecht. Für den Anfang empfiehlt Glubrecht aber immer einen Anfängerkurs. Interessierte sollten im besten Fall zu viert sein.

Der Bridgetreff Wermelskirchen bietet diese auf Anfrage übrigens auch an. „Am Anfang kann es schon mal an die 20 Stunden dauern, bis man in das Spiel reinkommt. Das ist völlig normal“, so Margarete Glubrecht, von den Mitgliedern des Clubs liebevoll Maggy genannt.

Wer bereits Doppelkopf oder Skat kennt, habe es oft leichter. Die zweite Vorsitzende vergleicht das Spiel auch gerne mit dem Erlernen einer neuen Sprache. Bridge kann auf Anfänger daher ganz schön kompliziert wirken. Daran würde es dann meistens schon scheitern. Denn nicht jeder hat die Geduld dafür, wie Alfred Jedamzik weiß. „Viele hören zu schnell auf, weil die schnellen Erfolge ausbleiben“, sagt der erste Vorsitzende.

Worauf kommt es bei Bridge an?

Dabei käme es genau darauf an: Kontinuierliches Lernen und die stetige Bereitschaft sich weiterzuentwickeln. „Das ist die Herausforderung, der man sich dabei stellt.“ Jedamzik müsse seit einigen Jahren mit Bedauern feststellen, dass immer wenige jüngere Menschen Bridge lernen und spielen wollen. Zumindest sei das der Eindruck in Wermelskirchen.

„In den großen Uni-Städten in Deutschland wird das Spiel gerade wieder beliebter“, berichtet Margarete Glubrecht. Für die zweite Vorsitzende ist Bridge ein Spiel für jede Altersklasse: „Auch für ältere Menschen ist das eine tolle Möglichkeit, geistig länger fit zu bleiben.“ Außerdem können Senioren dabei neue Kontakte knüpfen. Denn die soziale Komponente ist bei dem Kartenspiel nicht zu unterschätzen. „Bridge heißt übersetzt Brücke. Damit ist die Brücke zum Partner gemeint. Man entwickelt sozusagen eine Geheimsprache“, erklärt die Wermelskirchenerin weiter.

Dass die Partner untereinander harmonieren, sei dabei eine wichtige Voraussetzung. Zusammen mit einer optimalen Kommunikation kann dann nichts mehr schief gehen. Viele haben deswegen ihre festen Partner.

Das Bridgeturnier am Dienstag gewannen Lidia und Richard Misiewicz. Bei dem Ehepaar scheint die Harmonie also zu stimmen.

Paar-Turniere

Der Bridge Treff Wermelskirchen lädt zwei Mal die Woche zum Paar-Turnier ein. Jeden Dienstag um 18 Uhr im Haus der Begegnung in Wermelskirchen. Und freitags um 14.30 Uhr im Serways Hotel an der Talsperre. Besucher sind herzlich eingeladen, sollten sich aber vorher anmelden. Weitere Informationen gibt es hier: bridgetreff-wermelskirchen.de