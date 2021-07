Ein Parlament mit vielen jungen Gesichtern

Jugendparlament

+ © Roland Keusch Kim Cürlis , Leon Wolff und Tobias Koebke (v.l.) sind seit vielen Jahren Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments. Ihr Ziel: Sprachrohr zu sein für ihre Altersgenossen und deren Interessen vertreten. © Roland Keusch

Das „KiJuPa“ setzt sich seit Jahren für die Wünsche und Interessen junger Menschen in Wermelskirchen ein.

Von Julia Golombek und Lynn Pfeiffer

Im Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) engagieren sich junge Menschen, die etwas bewegen wollen. Im Herbst 2017 konstituierte sich das Parlament neu – und die Parlamentarier haben jede Menge vor.

Das neuste Projekt des KiJuPa ist die Veranstaltungswoche „widerrechts“, die vom 26. Februar bis zum 4. März stattfindet. Diese Aktion wird von einem großen Organisationsteam, in außer dem KiJuPa das AJZ Bahndamm, der bergische Geschichtsverein und viele andere Jugendinitiativen agieren, begleitet. Das Projekt soll dem Thema Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenwirken. Ein Teil dieser Veranstaltungswoche ist ein Radioprojekt, das von den Parlamentariern des KiJuPa ins Leben gerufen wurde. Diese Radiosendung behandelt das Thema Angst und wird am 24. Februar von Radio Berg zwischen 19. und 20. Uhr ausgestrahlt.

Die Kinder und Jugendlichen des KiJuPas werden von Katja Töbelmann (Stadt-Jugendreferentin) und von Nina Tiekötter, die seit Mai 2017 unter anderem für das KiJuPa verantwortlich ist, begleitet.

DAS KIJUPA WAHLEN Bei hoher Wahlbeteiligung von 80,2 Prozent wurden im November im Rathaus die Stimmzettel zur Wahl des Kinderjugendparlaments (KiJuPa), das 23 Sitze umfasst, ausgezählt. 35 Kandidaten im Alter bis zu 17 Jahren stellten sich.

Das KiJuPa vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen und kann als Gremium Anträge an den „Jugendhilfeausschuss“ stellen. Somit können die aktiven Schüler ihre Interessen besonders auf politischer Ebene einbringen.

Das Parlament soll Anlaufstelle für Ideen, Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge interessierter junger Menschen sein.

„Ich hab mich damals für das KiJuPa aufstellen lassen, weil ich es total cool fand, die Möglichkeit zu haben etwas in unserer Stadt verändern und bewirken zu können“, erklärt Kim Cürlis (16), die seit vielen Jahren Mitglied des KiJuPa ist.

Seit der letzten Wahl haben bereits zwei Sitzungen und eine Seminarfahrt stattgefunden. Durch diese Treffen sind die ersten AGs entstanden. Mit der AG „Grünanlagen und Müll“ wollen sich die Jugendlichen etwa mit der Situation der Parkanlagen in Wermelskirchen auseinandersetzen.

„Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, an Projekten des KiJuPas mitzuarbeiten. Von der Idee bis hin zur Umsetzung, war man von Anfang an dabei. Während der Arbeit in AGs bleibt der Spaß dank coolen Leuten nie auf der Strecke“, sagt Leon Wolff (18), der schon seit seiner Grundschulzeit im KiJuPa aktiv ist.

„Ich hoffe, dass das KiJuPa noch viele weitere Jahre bestehen wird.“

Leon Wolff, volljähriges Mitglied im KiJuPa

Das KiJuPa Wermelskirchen gibt es bereits seit 17 Jahren. Vielleicht erinnern sich einige an die Gründung. Es war der 31. Januar 2001, an dem alle Kinder und Jugendlichen von neun bis 18 Jahren aus Wermelskirchen und Umkreis ins Rathaus eingeladen waren.

Zu dieser „Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses erschienen damals über 300 Jugendliche. Die Vorbereitungen dafür übernahm ein Gründungskreis, der aus Vertretern der Schulen bestand und von Mitarbeitern des Jugendamtes begleitet wurde.

Heute setzt sich das KiJuPa aus 23 Kindern und Jugendlichen, welche von allen anderen Kinder/Jugendlichen gewählt werden können, zusammen. Wählen dürfen alle Kinder und Jugendliche, die ihren Wohnsitz in Wermelskirchen haben, auch wenn sie Schulen außerhalb Wermelskirchens besuchen. Außerdem müssen alle Wähler mindestens in die erste Klasse einer Grundschule gehen und dürfen höchstens 17 Jahre alt sein. Die Legislaturperiode der Parlamentarier beträgt aktuell vier Jahre. Wer während einer Wahlperiode austritt, macht Platz für nachrückende Mitglieder.

„Ich hoffe, dass das KiJuPa noch viele weitere Jahre bestehen wird, damit wir und die anderen den Menschen in unserer Stadt weiterhin tolle Angebote bereiten können“ sagt Leon Wolff.