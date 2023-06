Parkplatz für Chlorgas-Übung gesperrt

Wer am Samstag ins Hallenbad möchte, muss sich einen anderen Parkplatz suchen.

Wermelskirchen. Wegen einer Großübung der Feuerwehr Wermelskirchen ist der Parkplatz des Hallenbads am Quellenweg am heutigen Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Besucher sowie Anwohner werden gebeten, die Parkfläche für den genannten Zeitraum frei zu halten, kündigt die Stadtverwaltung an.

Zusammen mit der Dekon-Einheit des Rheinisch-Bergischen Kreises, die für die Dekontamination – also das Entfernen einer oder mehrerer gefährlicher Substanzen – zuständig ist, sowie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) plant die Feuerwehr Wermelskirchen an dem Tag ein CBRN-Szenario (Chemische, Biologische, Radiologische und Nukleare Gefahren), in dem ein Chlorgas-Austritt am und im Quellenbad simuliert wird.

Insgesamt werden etwa 100 Akteure im Einsatz sein. sng