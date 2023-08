Paprika bringt Köche gemeinsam an den Tisch

„Kochen und Essen mit Spaß“ im Haus der Begegnung.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Doris Zenker hat sich die Zwiebel vorgenommen. Mit routinierten Griffen schneidet sie das Gemüse schnell in kleine Stücke. Als die Zwiebel danach auf das heiße Olivenöl in der Pfanne trifft, macht sich der vertraute Duft auf den Weg durch das Haus.

„Ich koche eigentlich gar nicht so gerne“, gibt Doris Zenker zu. Vielleicht gefiel ihr auch deswegen die Einladung zum Kochen in Gesellschaft so gut. Nun bleibt die Küche zu Hause an diesem Freitag also kalt. „Ich habe meinen Mann direkt mitgeschleppt“, sagt sie lachend und deutet auf Ehemann Achim Zenker, der in der Küche im Haus der Begegnung gerade Schafskäse zerkleinert, um daraus eine Füllung für die Paprika zu machen. „Für mich ist das Neuland“, sagt Achim Zenker dann auch gut gelaunt. Er ist aber längst nicht der einzige Mann, der am Freitagmorgen zum Auftakt der Reihe „Kochen und Essen mit Spaß“ ins Haus der Begegnung gekommen ist.

Acht Männer und Frauen haben die Einladung der Fachstelle „Älter werden“ angenommen – sie kochen und essen gemeinsam. Eigentlich leitet Sabine Salamon das neue Angebot an, am Freitagvormittag ist Kollegin Anke Schöneweiß eingesprungen. Sie hat auch ein Rezept mitgebracht, das sie in der munteren Gruppe vorstellt: gefüllte Paprika mit Vollkornreis, Soße und Tomatensalat. Zum Nachtisch wird Obstsalat kredenzt. „Es gibt also viel zu schnibbeln“, stellt Anke Schöneweiß fest.

Die Männer und Frauen finden schnell eine Aufgabe, die sie gerne übernehmen, um das gemeinsame Mittagessen auf den Weg zu bringen. Paprika werden geteilt und ausgehöhlt. Achim Zenker und Cornelia Wegner verwandeln den Schafskäse gemeinsam mit Quark, Knoblauch und Gewürzen in eine schmackhafte Füllung. Aus Zwiebeln und Dosentomaten wird eine Soße. Und irgendwer nimmt sich schließlich der Tomaten an und verwandelt sie in einen Salat.

Nebenan hat sich eine Gruppe gefunden, die sich um den Obstsalat für den Nachtisch kümmert. „Ich bin seit einem halben Jahr Witwer“, erzählt Franz Abele. Vieles habe sich seit dem verändert. Er habe früher gerne gekocht, im Wohnwagen und gemeinsam mit seiner Frau. „Aber jetzt ist alles anders“, sagt er. Seine Tochter hat ihn für das neue Angebot im Haus der Begegnung angemeldet. „Damit ich wieder mehr unter Menschen komme“, sagt er.

Am Freitagmittag hat er sich der Nektarinen angenommen, während Ruthild Wirths neben ihm Äpfel schneidet. „Man ist ja doch sein Werkzeug aus der eigenen Küche gewöhnt“, stellt sie fest, als sie mit dem fremden Messer zu schnibbeln beginnt. „Beim nächsten Mal bringe ich, glaube ich, einfach meine Sachen mit“, sagt sie.

Genauso ist das neue Angebot im Haus der Begegnung gedacht. „Wir wünschen uns, dass sich die Menschen einbringen und sich die Kochrunde irgendwann selber trägt“, erklärt Anke Schöneweiß. Eigene Erfahrungen und Geschichten sind aber immer willkommen. Und auch Wünsche für die Speisekarte werden gesammelt. Deswegen hat Anke Schöneweiß auch gleich zu Beginn nach Lieblingsspeisen gefragt. Während die einen auf Hausmannskost verweisen, zeigen die anderen Neugierde auf neue Rezepte – auch aus anderen Ländern. Alles soll seinen Platz im neuen Angebot finden. Genauso wie Erinnerungen an Rezepte von Eltern und Großeltern, kulinarische Geschichten von unterwegs oder die Entdeckung neuer Küchengeräte.

Damit passt es auch bestens in das Pilotprogramm „In Form“, an dem die Stadt Wermelskirchen aktuell teilnimmt. Ernährung, Bewegung und soziale Teilhabe – vor allem für älter werdende Menschen – stehen dabei im Fokus. „Mit diesem Angebot haben wir gleich zwei davon im Blick“, sagt Anke Schöneweiß.

Bei der Auftaktveranstaltung des Pilotprogramms, bei dem viele Akteure der Seniorenarbeit aus Wermelskirchen an einem Strang ziehen, sei ausdrücklich der Wunsch nach einem Kochangebot laut geworden. „Das wundert uns auch nicht“, sagt Anke Schöneweiß, „schließlich sind Kochen und gemeinsam Essen wichtige Faktoren, wenn es um Geselligkeit geht.“ Sie hoffe, dass die Menschen dabei ins Gespräch kommen, Netzwerke knüpfen und auch auf andere Angebote im Haus der Begegnung aufmerksam werden.

Ruthild Wirths jedenfalls freut sich über die Einladung. Es ist ihr erster Besuch im Haus der Begegnung. „Wir sind aus Remscheid nach Wermelskirchen gezogen“, erzählt sie, „und wir freuen uns, dass hier so viel geboten wird.“ Der Obstsalat nimmt inzwischen Gestalt an. Die gefüllten Paprika sind im Ofen, in der Küche beginnen die Aufräumarbeiten und im großen Saal wird der Tisch gedeckt. Immer mal wieder schaut jemand aus dem Haus vorbei, der sich den leckeren Gerüchen auf die Spur gemacht hat.

Als Anke Schöneweiß schließlich die dampfenden Auflaufformen mit gefüllten Paprika aus dem Ofen holt, geht ein zufriedenes Raunen durch die kleine Gruppe. Heute muss niemand alleine essen.

Hintergrund

Termin: Das Angebot „Kochen und Essen mit Spaß“ findet ab sofort jeden zweiten und vierten Freitag im Monat – jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr – im Haus der Begegnung statt. Jeder ist eingeladen. Kochkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Kosten für die Lebensmittel werden auf die Teilnehmenden aufgeteilt.

Anmeldung: Für das Angebot ist eine Anmeldung nötig bei Sabine Salamon von der Fachstelle „Älter werden“ unter Tel. 02196-710-551 oder per E-Mail an: s.salamon@wermelskirchen.de