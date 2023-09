PAEM: Ein generationenübergreifendes Publikum

Vor 200 Menschen begeistern Sängerin Aenne Schulte und ihre Band im Haus Eifgen

Wermelskirchen. -resa- Es ist ein Phänomen: Wenn Aenne Schulte mit ihrer Band „PAEM“ ins Haus Eifgen in Wermelskirchen kommt, dann geschehen gleich mehrere merkwürdige Dinge – die erst auf den zweiten Blick einen Sinn ergeben.

Dann stehen junge, feierfreudige Menschen vor der Bühne und tanzen zu Liedern voller Geschichte. Ein Bier in der Hand, ein „PAEM“-Shirt am Leib: Über einen ganzen Konzertabend werden sie nicht müde zu feiern. Ein paar Reihen dahinter stimmen 80-Jährige völlig euphorisch in die Melodien der Band ein. Generationsgrenzen werden völlig unsichtbar.

An der Bar treffen fröhlich und lautstark Besucher aufeinander, die sich seit dem letzten „PAEM“-Konzert im Eifgen nicht mehr gesehen und sich entsprechend viel zu erzählen haben. Und gleichzeitig tummeln sich im Publikum Gäste aus den Niederlanden, die sich pudelwohl und im Eifgen längst Zuhause zu fühlen. Die Stimmung schwankt zwischen Klassentreffen und Partyabend, zwischen einem kleinen feinen Kultkonzert und großen musikalischen Momenten. Kurz: „PAEM“ sind ein Erlebnis – vor allem deswegen, weil Sängerin Aenne Schulte es drauf hat. Im Grunde ist es so einfach: Sie bringt die Menschen zusammen. Sie bringt sie zum Singen, zum Tanzen und zum Feiern.

200 Besucher singen und tanzen zu jedem Song mit

Genau das lassen sich die rund 200 Besucher im Haus Eifgen nicht zweimal sagen: Die einen tanzen zu jedem Song, meist alleine, gelegentlich zusammen. Sie feiern „Sunny“ genauso wie „Champs-Élysées“. Sie freuen sich über neue Stücke, die „PAEM“ bei ihren vergangenen vier Auftritten im Eifgen noch nicht auf die Bühne gebracht haben. Dazu gehört zum Beispiel Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“. Das Publikum feiert den Song. Irgendwo in den hinteren Reihen ruft jemand: „Da werden unsere alten Herzen wieder jung, was?“ Und ein anderer klatscht ein und die beiden beginnen zu tanzen.

Der Konzertabend mit Aenne Schulte, Gitarrist Pieter Metselaar und Bassist Michiel Stander lebt von diesen vertrauten Melodien, von der unglaublichen Stimme der Sängerin und auch von den kleinen besonderen Momenten. Dann stimmt das Publikum lautstark bei einem französischen Chanson ein. Oder die Band verlegt sich bei einem Song kurz aufs Niederländische – und die Gäste aus dem Nachbarland feiern ihren Song und singen gut gelaunt mit. Manchmal scheint sich die Sängerin auch ein Gesicht in der Menge herauszusuchen, um lachend eine Verbindung aufzubauen.

Irgendwann erinnert Aenne Schulte an jene, die nicht mehr mitfeiern. „Viele sind gegangen“, erinnert sie. Und dann widmet sie das nächste Lied ihrem Papa Achim. Keiner lässt sich davon abhalten, bewegt und in Erinnerungen an Achim Schulte einzustimmen: „Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort.“ Kaum ist eine Melodie verklungen, bricht Jubel aus, der die Band für das nächste Stück anfeuert. Das Repertoire ist so bunt, dass in jedem verklingenden Ton schon die Vorfreude auf den nächsten Titel mitklingt.