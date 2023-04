„Osterswing“ mit Les Searle wird neu aufgelegt

Konzert am Montag im Haus Eifgen.

Wermelskirchen. Les Searle muss in Wermelskirchen und im Bergischen Land nicht vorgestellt werden. Seine „Jazz-Nights“ und seine „Christmas-Jazz“-Veranstaltungen in der Kattwinkelschen Fabrik sowie im Foyer des Bürgerzentrums sind seit Jahrzehnten bei Jazz-Fans bekannt und beliebt. Immer wieder gelingt es ihm, das Publikum mit neuen Arrangements und mit neuen Musikern aus seinem großen Netzwerk zu überraschen.

Traditionsveranstaltung kommt wieder ins Haus Eifgen

Seit die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kultin Wk) als Betreiberverein des Hauses Eifgen jede Menge Konzerte veranstaltet, ist Les Searle dabei: Sein Swing am Ostermontag oder auch sein „Christmas Jazz“ sind bereits Traditionsveranstaltungen im Haus Eifgen.

Zum Abschluss des Osterfestes steht am kommenden Montag, 10. April, ab 11 Uhr wieder eine Neuauflage des Osterswings mit Les Searle und seiner Band, den „Meisterswingers“, an.

Wie bereits im vergangenen Jahr können sich die Besucher auf den Saxofonisten, Klarinettisten und Flötisten Heiner Wiberny freuen, der mit Paul-G. Ulrich (Kontrabass), Marcel Wasserfuhr (Schlagzeug) und natürlich Les Searle am Piano das „Meisterswinger“-Quartett bildet. Les Searle kündigt für den „Osterswing“ eine „gesunde“ Mischung aus Swing und Bossas sowie auch eine Mischung aus alten Standards und neuen Stücken an.

Les Searle stammt aus Polesworth in England und kam 1965 als Saxophonist der Royal Air Force Germany Band nach Deutschland sowie dann von Köln nach Wermelskirchen, wo er bis heute in Dhünn lebt. Zwischen 1969 und 2001 betrieb Les Searle eine private Musikschule in Remscheid. Als Komponist verfasste er neben musikpädagogischen Werken auch Werke für Blas- und Kammerorchester.

Der Eintritt zum „Osterswing“ kostet 15 Euro (ermäßigt: zehn Euro) sowie zwölf (zehn) Euro im Vorverkauf: www.kultin.de

sng