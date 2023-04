Osterfrühstück mit Kinderbetreuung

Wermelskirchen. -rue- Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Dhünn lädt für Ostersonntag, 9. April, ab 9.30 Uhr zum Osterfrühstück in die Räume der Freikirchlichen Gemeinde an der Schulstraße 2a ein. „Nach dem Frühstück wollen wir darüber nachdenken, ob und wie es möglich ist, die aktuell schweren Zeiten nicht resigniert und leblos über sich ergehen zu lassen, sondern trotz allem noch zuversichtlich und hoffnungsvoll zu leben“, berichtet Heinz Waltermann im Auftrag der Gemeinde.