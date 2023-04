Osterfeuer brennen wieder

Termine in Oberpohlhausen und im Eifgen

Wermelskirchen-fbu- Die Osterfeuer lodern wieder. Der Turn- und Rasensportverein (TuRa) Pohlhausen lädt zum Osterfeuer ein. Willkommen sind am Karsamstag, 8. April, ab 17 Uhr alle Mitglieder, Freunde, Nachbarn und Gäste. Dirk Hohlmann, Geschäftsführer des Vereins, teilt mit, dass mit Getränken und Leckerem vom Grill für das leibliche Wohl gesorgt ist. Darüber hinaus stehen für die Kinder Stockbrotbacken, Hüpfburg und Spiele auf dem Programm. Das Osterfeuer findet auf dem Parkplatz an der Straße Oberpohlhausen 30 neben dem Vereinsheim statt.

Ebenfalls am Karsamstag gibt es ein Osterfeuer um 18 Uhr am Grillplatz im Eifgen in Wermelskirchen. Dazu lädt die Junge Union ein. Das Motto der Veranstaltung lautet in diesem Jahr: „Brauchtum und Traditionen müssen gepflegt werden“. Interessierte können sich bei Thorben Wocke per E-Mail unter oder unter Tel. (01 51) 12 38 05 94 anmelden: thorben.wocke@web.de