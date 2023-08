Oscars für kreative Bücherwürmer

Abschlussparty des diesjährigen Sommer-Leseclubs in der Kattwinkelschen Fabrik.

Von Sabine Naber

Wermelskirchen. Bücher lesen, sich Hörbücher anhören und dafür Stempel sammeln, sich im Team zusammentun und sich einen coolen Namen geben, kreative Aufgaben lösen, ein Logbuch anlegen und noch vieles mehr – das macht den Sommer-Leseclub aus, zu dem die Bibliothek bereits seit vielen Jahren in den Ferien einlädt.

Am Freitagabend wurde die große Abschlussparty des diesjährigen Sommer-Leseclubs in der Kattwinkelschen Fabrik gefeiert. Und die rund 80 Teilnehmer, die ihr Logbuch ausgefüllt zurückgebracht hatten, ließen sich – vor dem Höhepunkt der Veranstaltung, der Verleihung der Lese-Oscars – erst einmal von Marcus Steck, alias Herr Jeminé verzaubern. Der Jongleur, der im Hauptberuf Grundschullehrer ist, verstand es, eine großartige Show zum Lachen und Staunen zu präsentieren, in die er auch die Kinder einbezog. Da wirbelten die Bälle, die Keulen und die Hüte durch die Luft – perfekt passend zur Musik. Die Kinder applaudierten so begeistert, dass Herr Jeminé sich zu einer Zugabe, einem lustigen Zaubertrick, überreden ließ.

Bevor sich die großen und kleinen Gäste dann mit Pizza und Getränk stärken durften, wurden die Gewinnerinnen und Gewinner der Wochenaufgaben ausgelost. Dabei ging es um Fragen – beispielsweise, wie viel Zeitschriften man in der Bibliothek ausleihen kann. Es ging um Einstein-Rätsel oder auch um ein Lego-Projekt.

Beigeordneter Stefan Görnert zog die Lose, und die Teams „Die fünf Lesezeichen“, „Flotti Karotti“, „Die Book-Walkers“, „Die Boys“ und die „Banana-Gang“ durften sich einen Preis von einem langen Tisch, auf dem Bücher und Spiele lagen, einen Preis aussuchen. „Es hat Spaß gemacht, alles auszuwerten“, versicherte Lara Kiwitt, die stellvertretende Leiterin der Bibliothek.

Nach der Pause wurden in fünf Kategorien die Lese-Oscars vergeben. Den originellsten Teamnamen hatten sich zwei Brüder überlegt, die sich „Need for read“ nannten, für das tollste Book-Face wurde „Bücherwurm“ ausgezeichnet, den Oskar für das witzigste Teamfoto bekamen „Die lesenden Hühner“, den für das kreativste Logbuch „Die zwei lustigen drei“.

Sommer-Leseclub ist eines der größten Förderprojekte in NRW

Das idealste Lego-Projekt – hier sollte man eine Szene in seinem Lieblingsbuch in eine Legolandschaft umsetzen – hatte Matthias Jastram (4) gebaut. Alle bekamen eine Plakette umgehängt, erhielten den kleinen, goldenen Oscar auf einem Marmorfuß und durften sich ein Geschenk vom Büchertisch aussuchen. Für ihre tollen Leistungen bekamen sie viel Applaus vom Publikum.

„Alle können mitmachen. Vom kleinen Bruder über die große Cousine bis hin zu Oma und Opa. Und wer lieber alleine dabei sein möchte – das geht natürlich auch“, erklärt Bibliotheksleiterin Kathrin Ludwig das Prozedere. Für gelesene und beurteilte Bücher kann man sich einen Stempel fürs Logbuch, das man kreativ gestalten kann, abholen. Rund 130 Teilnehmende hatten sich angemeldet, die 80, die ihr Logbuch zurückgebracht hatten, wurden zur Abschlussparty eingeladen.

Der Sommer-Leseclub ist eines der größten Förderprojekte in Nordrhein-Westfalen und wird vom Kultursekretariat NRW Gütersloh und durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert. In fast 150 Städten in ganz NRW findet er statt. Mit dem Ziel, das Lesen auch außerhalb der Schule zu fördern. In Wermelskirchen wird der Sommer-Leseclub auch von der Bürgerstiftung der Sparkasse und der Freiwilligen-Börse unterstützt.