Ortspolitiker sorgen sich um Finanzen

Für 2023 erhoffen sich die meisten, dass die Großprojekte alle zur Vollendung kommen können.

Wermelskirchen. Große Projekte stehen dieses Jahr in Wermelskirchen an. Die Gesamtschule soll an den Start gehen, der Loches-Platz fertig werden. Und dann sollen möglichst die Fördermittel für die Gestaltung des Rhombus-Geländes beantragt werden, sodass auch dieses Projekt des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IKEHK) auf den Weg kommen soll. Doch was wünschen sich die Ortspolitiker nach einem turbulenten und schwierigen 2022 für das neue Jahr in Wermelskirchen?

„So vieles“, deutet Stefan Leßenich, Stadtverbandsvorsitzender der CDU, an, dass seien Liste für kommunalpolitische Wünsche lang ist. „Ich wünsche mir natürlich, dass wir trotz der schwierigen Zeiten und daraus resultierender finanzieller Engpässe ganz viel Gutes auf den Weg bringen können“, betont Leßenich. „Wir müssen uns allerdings darüber im Klaren sein, dass wir nur fragiles Gleichgewicht haben; denn wir sind zwar aus dem Haushaltssicherungskonzept raus, große Sprünge können wir aber lange noch nicht machen.“ Zunächst wünsche er sich, dass die Gesamtschule an den Start gehen könne. „Aber auch, dass wir das soziale Leben nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder in Gang bringen. Dabei hilft uns vielleicht das anstehende Stadtjubiläum.“

Dass Ende Januar genügend Unterschriften für die Gesamtschule zusammenkommen, das wünscht sich natürlich auch der SPD-Fraktions- und Schulausschussvorsitzende Jochen Bilstein. Aber auch um die Raumnot an der Grundschule Tente sorgt er sich. „Auch das müssen wir auf den Weg bringen, dort mehr Platz schaffen.“ Und Bilstein räumt indes ein: „Immer mit Rücksicht auf die Finanzen.“

Zudem sein Wunsch: „Dass wir ausreichend Raum und Platz für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern haben.“ Und: „Dass wieder eine konstruktivere Gesprächskultur in den Ausschuss- und Ratssitzungen herrscht. Dass es wieder mehr konstruktives Miteinander als Beharren auf die eigene politische Meinung gibt.“

Dem stimmt Marco Frommenkord zu: „Ich wünsche mir für das kommende politische Jahr sachlichere und konstruktivere Debatten, die mit Nachhaltigkeit geführt werden.“ Auch Frommenkord drückt die Daumen für einen erfolgreichen Start der Gesamtschule in Wermelskirchen.

Janosi will mehr ökologisches Bewusstsein

Stefan Janosi (Grüne) nennt ebenfalls die Gesamtschule als jetzt wichtigstes Projekt. „Dafür brauchen wir kurzfristig ausreichend Stimmen.“ Als Grünen-Politiker sei ihm aber auch wichtig, „dass es mehr ökologisches Bewusstsein bei politischen Mitbewerbern“ geben solle. „Denn auch das gehört für mich zu einer ideologiefreien Zusammenarbeit. Wir brauchen auch langfristig mehr Bewusstsein für Herausforderungen, auch auf ökologischer Ebene. Denn das ist jetzt einfach auch in den Städten und kommunen dran.“

„Wir müssen jetzt schauen, was wir uns überhaupt noch leisten können hinsichtlich der Energiekrise“, mahnt Oliver Platt. Private Haushalte seien von der finanziellen Misere ebenso betroffen wie die Stadt mit ihren Gebäuden.

Damit wolle er nicht die Projekte in Frage stellen, die bereits auf den Weg gebracht worden sind in Wermelskirchen, unterstreicht Oliver Platt. „Aber wir müssen insgesamt so kalkulieren, dass wir sparen, aber dass es trotzdem noch lebenswert bleibt.“ Dabei müsse man Lösungen zusammen mit den Bürgern finden. Das wird unsre Aufgabe sein, aber auch die eines jeden Bürgers, wenn die Energiekosten weiterhin so hoch bleiben oder sogar noch steigen.“

Rehse: Ampelanlage soll zur Autobahnbrücke

Henning Rehse ist es am wichtigsten, „dass es endlich eine Ampelanlage an der Autobahnbrücke Hünger gibt. Und zwar nicht erst im September, wenn die Bauarbeiten fast erledigt sind“, betont der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Wermelskirchen. Auch, dass die Gesamtschule zügig an den Start gehe, sei ihm wichtig. Und: „Dass unser neuer Technischer Beigeordneter Christian Pohl einen schnellen und guten Start im Rathaus hat.“ Auch für ihn gebe es einiges zu tun. Das Miteinander unter den Ratsmitgliedern hält Rehse für konstruktiv. „Daran gibt es meiner Ansicht nach nichts auszusetzen“, sagt er.

Gremien

Das politische Leben geht am 20. Januar in Wermelskirchen wieder los. Dann tagt um 17 Uhr der Ausschuss für Stadtentwicklung unf Verkehr im Rathaus. Am 6. Februar (ebenfalls 17 Uhr) tagt der Haupt- und Finanzausschuss, am 13. Februar der Stadtrat und am 15. Februar der Schulausschuss.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Besseres Miteinander

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Dass das Geld, die städtischen Finanzen, gerade jetzt ein großes Thema bei den Ortspolitikern sind, ist kein Wunder. Die Energiekrise, die alle nach Putins Angriff auf die Ukraine wohl eher eiskalt als geplant erwischt hat, hat zur Folge, dass alles nicht mehr so locker sitzt wie vielleicht in den Jahren zuvor – und das gilt auch für die Verwaltung. Da wird dann eben diskutiert, wo etwas eingespart werden kann. Und die Ortspolitiker und schließlich auch die Bürger müssen mitziehen.

Aber noch etwas haben einige der Befragten angesprochen: Sie wünschen sich wieder ein konstruktiveres Miteinander in den Gremien und im Stadtrat und einen faireren Diskurs. Tatsächlich konnte man das in der Vergangenheit öfter vermissen, gerade auch in der Debatte um die Neugründung der Gesamtschule.

Wenn sich viele das wünschen, dann ist ja zu wünschen, dass es auch klappt. Denn nur mit einem gewissen Miteinander kann man viel erreichen.